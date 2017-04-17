日媒称日本央行副总裁称内部在讨论结束宽松政策所用的工具

路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。

“当然，日本央行在内部讨论相关措施，以及（未来退出极宽松政策）会对其收入产生何种影响，”中曾宏在时事社周一播出的专访中称。

时事社报导，中曾宏表示，目前日本央行适于通过维持庞大的货币刺激计划，把重点放在持续结束通缩上面。

不过他说，当经济改善程度足以推动通胀接近2%的目标时，日本央行必须就如何调整货币政策向市场提供指引。

日本央行去年9月出台新的政策框架，透过大规模资产购买将短期利率引导在负0.1%，并将10年期公债收益率引导在零附近。

日本央行总裁黑田东彦说，由于通胀率仍远远达不到2%的目标，因此讨论退出央行的大规模刺激政策还为时太早。(完)