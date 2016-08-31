日本央行将充分利用现有工具来实现物价目标--审议委员（更新版）

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路透日本新泻8月31日 - 日本央行审议委员布野幸利表示，央行将充分利用现有政策工具，鼓励家庭和企业再次开始支出并消除他们的通缩心态。

尽管数据显示日本7月工业生产陷于停滞，但布野幸利对日本经济前景仍持乐观态度，指称就业市场紧俏将逐步推动企业增加薪资，并帮助提振民间消费。

他补充称，虽然受家庭支出低迷影响，一些企业暂停提高商品售价，但一旦消费加速，许多企业可能将恢复提价。

但布野幸利对使日本经济前景阴云密布的外部风险提出警示，这些风险诸如新兴市场经济成长疲弱，以及美国升息步伐具有不确定性等。布野幸利是前丰田汽车高管。

“日本需要摆脱通缩心态，长久以来的通缩使得这种心态根深蒂固。我们在实现物价目标方面仍任重道远，”布野幸利周三在日本新泻向商界领袖发表讲话时称。

布野幸利重申了日本央行对于物价前景的官方看法，称日本到2018年3月可能会实现日本央行2%的通胀率目标，尽管由于全球经济增长疲弱，这样的预测存在不确定性。

由于物价低迷，日本央行已经数次把实现通胀目标的时间向后推移。

日本第二季经济增长停滞。分析师预计，当前季度经济即便反弹也将是温和的，因全球经济增长疲弱，且日圆兑美元今年迄今已上涨20%，这打击了出口和资本支出。

尽管日本央行持续三年大量印钞，但家庭支出低迷，加上强势日圆推低进口物价，这令通胀率依然远离央行2%的目标。

市场目前揣测，日本央行在9月政策检视中可能进一步放松货币政策。该行在9月政策检视中，将会对其现有刺激项目的效果进行全面的评估。

布野幸利是前丰田汽车的高管，去年加入日本央行。在包括日本央行1月决定采用负利率的决定中，他同大多数委员一道投了支持票。(完)