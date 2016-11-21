日本央行审议委员政井贵子称担心全球不确定性导致市场大幅动荡

路透日本埼玉11月21日 - 在日本央行审议委员政井贵子看来，特朗普(Donald Trump)当选美国总统、英国退欧以及欧盟金融领域疲弱状况，都是导致未来全球经济疲弱以及金融市场急剧动荡可能的原因。

政井贵子在埼玉市一次面向商界领袖的演讲中表示，特朗普将采取怎样的经济政策还存在不确定性。她还担心，海外经济体状况的不确定性可能会损及日本市场人气。

根据演讲文本，政井贵子表示，“在全球经济不确定性日益上升的环境下，我特别担心金融市场的突然变动”。

“这可能会给已经很疲弱的人气造成负面影响。日本央行管理好政策也至关重要，不会让其成为一个不必要的市场波动性来源。”

对于日本央行而言，这是一个微妙的时机。因为特朗普胜选已导致全球债券遭抛售，正好测试日本央行在新政策框架下抑制收益率上涨的能力。(完)