日本央行审议委员政井贵子称担心全球不确定性导致市场大幅动荡

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透日本埼玉11月21日 - 在日本央行审议委员政井贵子看来，特朗普(Donald Trump)当选美国总统、英国退欧以及欧盟金融领域疲弱状况，都是导致未来全球经济疲弱以及金融市场急剧动荡可能的原因。
政井贵子在埼玉市一次面向商界领袖的演讲中表示，特朗普将采取怎样的经济政策还存在不确定性。她还担心，海外经济体状况的不确定性可能会损及日本市场人气。
根据演讲文本，政井贵子表示，“在全球经济不确定性日益上升的环境下，我特别担心金融市场的突然变动”。
“这可能会给已经很疲弱的人气造成负面影响。日本央行管理好政策也至关重要，不会让其成为一个不必要的市场波动性来源。”
对于日本央行而言，这是一个微妙的时机。因为特朗普胜选已导致全球债券遭抛售，正好测试日本央行在新政策框架下抑制收益率上涨的能力。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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