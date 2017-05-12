焦点：日本央行审议委员原田泰警告不要过早撤出超常规刺激措施

路透东京5月12日 - 日本央行审议委员原田泰周五表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。

在日本央行审议委员会的九位委员中，原田泰一直是强力货币刺激的强有力支持者。对于有关长期的、非常规刺激措施可能会扭曲金融市场并有损日本银行业的批评之声，原田泰并不以为然。

“推迟撤出可能会有一些成本。与此同时，急急的从超宽松货币政策撤出也有成本，”原田泰在一论坛上表示。

在此之前，日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行将考虑公布自己是如何计算，未来撤回大规模货币刺激政策将对央行财务状况产生的影响。

这番言论是黑田东彦首次暗示，有可能向公众提供这类信息。

原田泰表示，政策制定者判断价格趋势方面一定不能着急，因为通胀率会随着各种因素而波动，包括能源成本大跌这种暂时性冲击。

**难以了解物价走势**

原田泰指出，关于就业增长将如何影响通胀，也存在不确定性，因为即便日本失业率在3月触及2.8%--这是个被认为接近全面就业的水平，物价也依然未能实现加速上涨。

“很难搞清楚通胀率的基础趋势。”原田泰说道，并称日本央行不能仅仅因为通胀加速到某个水平就冒然撤出刺激举措。“对于退出政策，我们必须非常非常谨慎。”

鉴于通胀率顽固的守在零水准附近，日本央行官员已经强调指出，一段时间内都不会有撤出大规模刺激计划的行动。

但很多市场人士预期日本央行下一个政策举动将为撤出刺激举措，而不是进一步扩张，因为受益于全球需求的反弹，经济已经显示出强劲迹象。

日本央行理事雨宫正佳在周五稍早称，央行有足够的方法和工具从大规模刺激计划中平稳退出。（完）