焦点：日本央行审议委员原田泰警告不要过早撤出超常规刺激措施

《路透晚报》--6月20日
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
路透东京5月12日 - 日本央行审议委员原田泰周五表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。
在日本央行审议委员会的九位委员中，原田泰一直是强力货币刺激的强有力支持者。对于有关长期的、非常规刺激措施可能会扭曲金融市场并有损日本银行业的批评之声，原田泰并不以为然。
“推迟撤出可能会有一些成本。与此同时，急急的从超宽松货币政策撤出也有成本，”原田泰在一论坛上表示。
在此之前，日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行将考虑公布自己是如何计算，未来撤回大规模货币刺激政策将对央行财务状况产生的影响。
这番言论是黑田东彦首次暗示，有可能向公众提供这类信息。
原田泰表示，政策制定者判断价格趋势方面一定不能着急，因为通胀率会随着各种因素而波动，包括能源成本大跌这种暂时性冲击。
**难以了解物价走势**
原田泰指出，关于就业增长将如何影响通胀，也存在不确定性，因为即便日本失业率在3月触及2.8%--这是个被认为接近全面就业的水平，物价也依然未能实现加速上涨。
“很难搞清楚通胀率的基础趋势。”原田泰说道，并称日本央行不能仅仅因为通胀加速到某个水平就冒然撤出刺激举措。“对于退出政策，我们必须非常非常谨慎。”
鉴于通胀率顽固的守在零水准附近，日本央行官员已经强调指出，一段时间内都不会有撤出大规模刺激计划的行动。
但很多市场人士预期日本央行下一个政策举动将为撤出刺激举措，而不是进一步扩张，因为受益于全球需求的反弹，经济已经显示出强劲迹象。
日本央行理事雨宫正佳在周五稍早称，央行有足够的方法和工具从大规模刺激计划中平稳退出。（完）
(编译 王洋/高琦 审校 刘秀红/于春红)
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
路透上海6月20日 - “金融活，经济活；金融稳，经济稳”。围绕如何把防控金融风险放到更重要位置，又确保不因处置风险而引发新风险点且不影响金融创新等热点话题，中国“一行三会”等官员周二齐发声，表态继续保持监管定力，并把握好去杠杆和稳增长的平衡，牢牢守住风险底线。
路透伦敦6月19日 - 全球债券收益率30年来的下滑态势大概一年前就已调转方向，但现在薪资增长和通胀仍持续低迷，央行也在紧缩问题上犹豫不决，意味着超低借款成本即使上升，也远远不如很多人之前所担心的那样快。