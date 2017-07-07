专访：日本央行应稳步推进“隐性缩减”--前审议委员白井早由里（更新版）

(新增引语和细节)

路透东京7月7日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周五称，日本央行应该稳步推进“隐性缩减”购债，因收益率任何上涨都将是暂时的，有很多民间投资者在等待逢低买入公债。

白井早由里称，日本央行或许为了抑制公债收益率上涨而暂时加快公债购买速度，但不必为了将收益率控制在零附近的目标而大量购债。

白井早由里称，日本央行已将公债购买步伐降至50-60万亿日圆(4,400-5,280亿美元)，尽管该行有每年增持80万亿日圆的宽松承诺。

“日本央行目前就是在隐性缩减。这可能是日本央行去年调整政策框架的主要目的。日本央行知道，维持当前的债券购买步伐越来越难了，”白井早由里称。

“当收益率上升时，正如当前的情况，日本央行或将短暂增加购债规模。但我认为，该行不会为了控制收益率被迫以远高于80万亿日圆的速度购买，因为市场总是对日本公债有强劲需求，”她对路透表示。

对欧洲和美国将收紧货币政策的预期推动全球债券收益率上升，其中也包括日本公债，这迫使日本央行周五购买更多10年期公债，以便将收益率维持在低位。

白井早由里表示，通胀率仍远低于目标，日本央行的收益率曲线控制政策可能会遇到麻烦，从而迫使该行维持刺激计划的时间超过最初的预期。

日本央行现在预计通胀率将在2019年3月之前达到2%的目标，但白井早由里称，央行或将在本月或10月的季度长期经济评估中推后这个时间。

“日本央行应就何时实现2%的通胀目标给出一个现实的预估，并在此基础上就缩减速度制定一个可持续的框架，”白井早由里称。她在截至2016年3月的五年担任日本央行政策委员会审议委员。

白井早由里称，日本央行的目标可能是今年把购债步伐放缓至每年50万亿日圆左右。

“该行应继续缩减，但动作要非常小心和缓慢，以防市场震荡，”她说。(完)