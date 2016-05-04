香港《经济日报》：日央孤军弹尽 遏日圆还待外援

（5月4日社评）

日圆被挟升至18个月新高，因炒家已看穿日央行底牌，除遏日圆子弹有限，更在国际上日显孤立，日央纵出重招，亦恐独木难支。除非各国央行愿协调，否则日圆恐续遭炒家鱼肉。

日央行上周议息会议决定按兵不动，未如市场预期般出招遏滙价，触发日圆滙价进一步弹升，日圆兑1美元昨升穿106关口，创近18个月新高，有分析指日圆短期内或上试100大关。日圆强势更强，除因日央行对强日圆无动于衷，更关键实是炒家看穿了日央行两张底牌，故放胆挟升日圆。

其一，日央行子弹有限。日央行要遏滙价，招式不外乎加码量宽、扩大负利率等，惟这些措施的加招空间日窄，如日央多年来不断印钞买资产，已成日经指数九成成分股的十大股东，纵再印钞亦几「买无可买」。

且日央行年初推负利率后，被市场狠批损金融机构利润、反碍资金流动性，为日本经济金融添烦添乱，日央行自难贸然再加推负利率新招。若日央行终受不住强日圆冲击，要出重招力遏，反凸显日央行将近弹尽粮绝。

其二，日央行在全球孤立。美国财政部上周公布的报告，将日本等多国列入操纵滙率观察名单，外界关注美国是否有意力阻其他国家实施弱滙价政策，好让美元滙价走弱，以撑美国自身经济，就连盟友日本亦要被牺牲。

除美国外，中欧亦未必有意助日本抗炒家，与日本在国际汽车、机电产品市场是出口对手的欧洲，对日圆走强亦心中暗喜，令疲弱的欧洲经济可坐享渔人之利。至于中国，若日本经济因强日圆而转差、安倍政府权威受损，对中国并非坏事。在环球游资极泛滥下，日央行要独力对抗全球炒家，胜算恐怕不高。

正因炒家看穿日央行这两张底牌，就算日央行在6月的议息会议，再推加码量宽、扩大负利率等措施，图遏滙价，日圆或因央行出招后稍稍回软，惟炒家很可能仍不心息，伺机再挟升日圆，鱼肉日央行，直至找到其他狙击目标，才会鸣金收兵。

日央行能否打赢这场弱日圆保衞战，击退炒家，恐难靠一己之力，关键是月底的七大工业国（G7）峰会，首相安倍晋三能否取得各国共识，以一致步调谋求各种主要货币滙价再平衡，集各主要央行之力，令炒家知难而退。如此日央行才有望摆脱在滙市捱打、日圆无端被挟升的窘境。