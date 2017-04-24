焦点：日央行政策会议或以经济喜、以通胀悲 料维持货币政策不变

焦点：曼彻斯特惊爆自杀攻击事件 世界各国重新检视安全戒备
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路透东京4月24日 - 全球经济前景更趋乐观，日本央行料得以在本周维持货币政策不变，并争取时间解决当前谜题，即为何就业市场收紧而且经济强劲复苏，但通胀仍处顽固低位。
日本央行将于周四结束为期两天的利率检视会议。消息人士告诉路透，该央行预计会和上月一样，给出更为乐观的经济评估，因为海外需求上升给日本出口及工业产出带来提振。
但日本央行政策制定者仍高兴不起来，因为在家庭支出疲弱状况下，企业不愿涨价，消费者通胀勉强超过零。
而且还存在诸如朝鲜紧张局势升级等潜在地缘政治风险，也给全球及日本经济原本乐观的前景蒙上阴影。
“日本经济正处在稳步复苏和扩张趋势中，”日本央行总裁黑田东彦上周说，他的观点比日本央行当前的评估更为乐观。日本央行现认为日本经济处于温和复苏趋势。
“但物价动能虽然持续，但缺乏动力，”他还称，暗示日本央行暂时将维持其大规模货币刺激措施。
虽然经济形势不错，但外界普遍预计日本央行将维持通过大规模资产购买计划，引导短期利率在负0.1%和10年期公债收益率在零附近的承诺不变。
分析师还预计日本央行将维持对每年增持80万亿(兆)日圆公债的承诺不变。
随着日本3月出口增长速度创逾两年来最快，且制造业信心升至全球金融危机以来最高，日本经济已显示出复苏迹象。
但2月核心CPI较上年同期仅上涨0.2%，不禁令市场怀疑，通胀率是否能像央行预测的那样到2019年3月触及2%的目标。
日本央行将在周四发布针对长期预估的季度评估，熟悉央行思路的几位消息人士称，届时央行料小幅调降本财年的通胀预估，但预估物价增长将在接下来几年朝着央行目标稳步加速。
“日本央行的物价预测太过乐观，所以预测有很大的可能会被下调。可能在4月下次季度预测检讨时下调，”前日本央行理事门间一夫说。
日本央行1月做出的预估显示，核心通胀率到2018年3月止财年料触及1.5%，到2018财年将升至1.7%。
日本央行还将发布分析，研究在复苏走强的背景下为何通胀却维持迟滞。分析可能随季度报告一起发布，也可能在总裁黑田东彦的会后简布会上发布。
国际货币基金组织(IMF)敦促日本进行就业市场改革，以解决这个难题。
“尽管就业市场趋于紧俏，但薪资要求并不比过去几年强硬，所以不大可能激发亟需的薪资-物价正面动能，”IMF上周在其全球经济展望报告中称。
“为了让通胀和经济实现可持续增长，有必要采取全面的政策措施，通过支持性的财政政策立场和改革就业市场政策，来提高货币政策宽松程度，”IMF表示。
在持续三年的大规模印钞举措未能推升通胀后，日本央行去年9月调整了政策框架，使之更加适合长期对抗通缩。
但批评人士称，如果央行的物价目标拖延过长时间未能实现，那么日本央行的现行框架将难以维持，因为大规模购债已经即将耗尽市场流动性。
日本央行抗击通缩图表：tmsnrt.rs/28KmQnX
(完)
(编译 刘秀红/汪红英/艾茂林/王兴亚；审校 高琦/于春红/张若琪/王洋)
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