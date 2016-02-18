日本央行总裁为负利率辩护 称并非为了削弱日圆

路透东京2月18日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，采取负利率并非直接着眼于打压日圆，反驳外界的广泛批评。有人认为，日圆上涨说明负利率政策失败。

日本央行上月对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，以防止金融市场动荡损害企业信心，并妨碍抗击通缩的努力。此举让市场感到非常意外。

黑田东彦表示，对于日本这样的大型经济体而言，围绕物价稳定和汇率稳定的政策目标并不相同。他还把市场持续动荡归因于投资者担忧中国放缓、油价下跌和欧洲银行业状况。

"全球市场恐慌情绪尚未消退，"黑田东彦周四在参议院金融委员会会议上表示。

他称，在丹麦和瑞士等经济规模较小的国家(他们的贸易与GDP之比相对较高)，负利率在促使本币贬值方面有更直接的作用，这意味着实现物价稳定和汇率稳定大体上是一回事。

他补充指出，但是，日本、美国和欧元区等较大经济体的央行在指引货币政策时不以汇率为目标，因为货币政策对汇率走势的直接影响较弱。

“大型经济体的央行在指引政策时不以汇率为目标，”黑田东彦称。

他还表示，日本央行的大规模资产购买计划并不旨在故意提振股价。

不过，日本央行一位高级官员在同一次会议上披露，截至去年9月，日本央行对上市交易基金(ETF)的持仓为7.8万亿(兆)日圆(685亿美元)，大约占到日本整个ETF市场的54%。

黑田东彦还称，预计日本央行负利率政策的正面影响将逐渐扩散到经济和物价上。

他说，“(负利率)政策的效果正在”以拉低债券收益率(殖利率)的形式显现。(完)