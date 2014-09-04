日本央行维持对经济乐观评估 货币政策不变

路透东京9月4日 - 日本央行周四维持大规模货币刺激政策不变，并坚持其对经济的乐观看法，没有因近期的一些负面迹象而做出调整。数据显示4月上调消费税给经济带来的痛楚将持续比预期更长的时间，这令央行更难以达成2%的通胀目标。

但央行调降了对于房屋投资的评估，并警告称工厂产出依然疲弱，这认同了审议委员会中悲观人士的看法，即在经过了第二季的严重萎缩后，日本经济的反弹可能将是非常温吞不振的。

央行在会后声明中称，“日本经济继续温和的复苏趋势，”尽管4月上调消费税的影响仍在持续。央行仍坚守同上个月一样的经济评估。

央行表示，随着上调消费税的影响减弱，民间消费表现坚稳，不过房屋市场投资继续受到上调税率的冲击。

近期出炉的一系列疲弱数据，包括家庭支出的下滑和7月工厂产出增长的不振，都令人质疑日本央行有关经济将稳定复苏的观点。

但日本央行仍预计经济会继续保持温和复苏势头，消费将受益于就业市场收紧。就业市场吃紧也正推高薪资水平。

与日本央行的乐观情绪形成鲜明对比的是，民间部门分析师日益怀疑经济成长力度是否足以支撑通胀率上升至央行的2%目标。目前通胀在1.3%左右。

正如市场普遍预期，央行维持政策框架不变。日本央行承诺通过大规模购债，每年增加60-70万亿(兆)日圆的基础货币，以重振长期低迷的经济。

“日本央行表示目前经济部分领域弱于预期，但仍预计未来增长加速，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深分析师Hiroshi Miyazaki表示。

“日本央行可能会下调本财年的GDP预估，但只要它还预计下一财年出现稳健增长，我就认为其政策立场就不会改变。”

日本央行总裁黑田东彦在政策会议后召开新闻发布会，市场正聚焦于他对近期一系列疲弱数据、以及经济前景的表态。(完)

(编译 高琦/朱晓军；审校 杜明霞/许娜)

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