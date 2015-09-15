日本央行维持政策不变 但称新兴市场放缓带来更大压力

路透东京9月15日 - 日本央行周二表示，新兴市场需求放缓正在给日本经济造成进一步的压力。但央行没有扩大刺激政策，保留有限的政策选项，用于应对万一美国升息引发全球市场动荡。

包括出口、薪资增长和家庭支出在内的一系列疲弱数据，加大了央行扩大刺激政策的压力。日本经济在第二季出现萎缩。

日本央行调降了对于出口及产出的评估，称“基本持平”，这也许表明央行对于第三季经济稳健复苏的信心开始动摇。央行对于海外经济体的看法也较为悲观，警告称新兴市场正在放缓。

“日本经济持续温和复苏，但出口与产出受到新兴经济体成长放缓的影响，”日本央行声明稿称。

日本央行一如外界普遍预期，重申其承诺，将继续通过购买政府公债和上市交易股票基金等风险资产，以每年80万亿日圆(6,650亿美元)的速度增加基础货币。

由于中国经济减速损及日本出口，分析师大幅调降几个月前的预估，目前预计当前季日本经济只略微反弹，强化了市场对日本央行可能不得不在今年晚些时候再次采取行动的预期。

“目前并未陷入衰退，但经济显然缺乏力道，物价比央行目标低不少，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深分析师Hiroshi Miyazaki表示。

“日本央行可能在10月初再次放宽政策，以免落后于趋势。”他说。

路透调查显示，日本制造业信心9月创一年来最大降幅，跌至八个月低点，随着中国带动的全球经济放缓忧虑加剧，预计还将进一步恶化。调查显示出中国及亚洲其他地区需求降温已经造成打击。

对中国带动景气放缓的担忧，本月稍早已引发全球市场大量抛盘，而投资者本就担心美国经济复苏的程度，是否能承受升息的影响；美联储最早可能本周就决定升息。

日本央行总裁黑田东彦去年10月扩大货币刺激举措时，在央行政策委员会仅得到微弱多数的支持。日本央行审议委员会组成的改变，意味着如果黑田东彦决定再这么做，得票数可能高于去年10月。

但许多央行决策者对于现在就采取行动有所顾忌，担心如果他们扩大购买资产计划，效果有可能减弱；央行的举措已导致债市的流动性下滑。(完)

(编译 张涛/李爽/陈宗琦；审校 张明钧/于春红)

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