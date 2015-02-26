版本:
中国
国际财经 | 2015年 2月 26日 星期四 12:01 BJT

不应仅为在既定时间达成通胀目标再放宽政策--日央行审议委员

路透日本横滨2月26日 - 日本央行审议委员石田浩二周四称，日本央行不应该只为了要在某个既定时间达成2%通胀目标而进一步放松货币政策。

他说，日本央行仅应在下述情况下才需调整货币政策：长期而言，日本面临难以实现经济持续扩张基础上的物价稳定上涨的重大风险。

石田浩二是在横滨对企业领袖发表演说时做出上述表示。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐