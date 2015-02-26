不应仅为在既定时间达成通胀目标再放宽政策--日央行审议委员

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透日本横滨2月26日 - 日本央行审议委员石田浩二周四称，日本央行不应该只为了要在某个既定时间达成2%通胀目标而进一步放松货币政策。
他说，日本央行仅应在下述情况下才需调整货币政策：长期而言，日本面临难以实现经济持续扩张基础上的物价稳定上涨的重大风险。
石田浩二是在横滨对企业领袖发表演说时做出上述表示。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。