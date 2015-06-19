焦点：日本央行仍按兵不动 维持对经济的乐观评估

路透东京6月19日 - 日本央行周五维持货币政策不变，并且保持对经济的乐观评估，暗示该央行确信即便不出台进一步的货币刺激政策，经济成长也强劲得足以推动通胀率达到2%的目标。

市场目前关注日本央行总裁黑田东彦会后就日圆贬值利弊的讲话。目前，日圆走贬已成为政治上较为敏感的问题。

由于企业信心改善且资本支出回升，日本央行维持经济将持续复苏的乐观评估。

一如外界普遍预期，日本央行承诺继续通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,480亿美元)的速度增加基础货币。央行政策委员会以8-1的投票结果通过的上述决议。

日本央行在声明中称，“出口正在增长，随着企业收入增加，资本支出温和增长正成为一种趋势。”

日本央行还上调了对房屋投资的评估，称“似乎正在回升。”该央行上月表示，随着回升迹象的出现，房屋投资正在触底反弹。

随着消费者从消费税上调带来的痛苦中恢复过来，加上资本支出增长，日本经济已摆脱去年的衰退局面。

但由九名委员组成的政策委员会并未满足于此，出口再度疲软令人头疼。

一项路透调查显示，预计日本4-6月国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.3%，增幅低于第一季度的3.9%。

市场预计日本央行将在10月再度放松政策，不过由于第一季度GDP增长数据好于预期，一些投资者已预计，央行再度采取行动的时间将推后。

“我们见到近期有些经济数据略微偏弱，但经济还不到脱离复苏轨道的地步，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益策略师Shuji Tonouchi表示。

部分分析师指出，日本央行对于降息的态度可能变得更加迟疑不前，惟恐日圆进一步贬值，招致国会议员的抨击；这些议员已然因弱势日圆的跌势而备感苦恼。

黑田东彦上周向国会表示，日圆实际有效汇率已经“很低”；此话一出，引发日圆汇价大幅窜升。

分析师们表示，黑田可能会在意自民党政调会长稻田朋美等议员所表达的疑虑；她表示，对于弱势日圆导致进口成本增加，进而对民众家庭所带来的痛苦，国会议员们对此必须予以关切。

日本央行同时表示，将自2016年起减少决策会议召开的次数，但将更频繁发布长期经济及物价预估报告，以符合全球主要央行的趋势潮流。(完)

(编译 于春红/汪红英/龚芳; 审校 许娜/孙茉莉)

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