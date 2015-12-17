焦点：美联储不负众望升息后 日本央行料将按兵不动

图为日本央行总部大楼前飘扬的日本国旗。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京12月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)不负市场广泛预期，于周三宣布升息并承诺将逐步收紧货币政策，此举为日本央行解除了不确定性的一大来源，允许该央行可以在周五年内最后一次利率检视会议上暂停扩大刺激规模。

但日本央行政策制定者仍可能指出经济前景所面临的持续风险，尤其是导致消费物价下跌并拖累企业通胀预期的油价挫跌因素，为未来数月进一步放宽政策做好铺垫。

“日本央行此前曾辩称，油价下跌对通胀的影响只是短暂现象，能得到消化，然而油价跌势持续了好长时间，这给那个观点打上问号，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生称。

“如果日本央行在明年1月份再度推迟对于达成其物价目标的时间表，再不放松货币政策可能就有问题了。”

市场广泛预期，在周五结束的为期两天的利率检视会议上，日本央行将维持以每年80万亿(兆)日圆(6,540亿美元)速度扩大基础货币的承诺。

日本央行很多官员都预计到美联储周三升息，而美联储通过保证未来升息步伐将循序渐近而避免了市场动荡，这可能会让他们感到宽慰。

在会后记者会上，日本央行总裁黑田东彦料将对美联储升息表示欢迎，称这表明美国经济强劲，同时维持他的乐观看法，即预期中的全球经济增长升温将支持日本经济复苏。

日本经济在第三季避开衰退，很多分析师预计经济增长将反弹，尽管反弹幅度温和。

日本央行短观调查报告显示，大型企业基本上维持乐观的资本支出计划，这让忧心全球经济不确定性或损及企业支出意愿的决策者稍感宽心。

这让日本央行几乎没有理由在周五放松政策，除非黑田东彦选择让外界意外。

但物价前景黯淡仍令日本央行官员紧张不安。油价下跌已经拖累消费者物价，日本央行1月重新评估预期时几乎肯定会下调通胀预估。

企业的通胀预期也下滑，增添了日本央行刺激计划是否能成功的疑虑。

日本央行审议委员将可能仔细审查这些风险，但他们中很多人不愿扩大资产购买规模。(完)