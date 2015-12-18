日本央行维持基础货币目标不变 但决定扩充资产购买范围（更新版）

(新增引述及细节)

路透东京12月18日 - 日本央行周五维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围，旨在鼓励企业加大薪资及投资支出。

央行维持以每年80万亿日圆(6,550亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，主要通过大规模购买公债、上市交易基金(ETF)和投资地产的信托基金实现。

除此类购买活动外，日本央行还决定拨出3,000亿日圆购买ETF，专门针对积极进行资本支出的企业的股票。

由于大规模购债已令日本债市流动性干涸，日本央行将从明年起把所购买公债的剩余期限延长至12年，从而可以继续购债。

“受我们的量化质化宽松(QQE)计划影响，企业和家庭已转变通缩思维，”日本央行在宣布利率决定的声明中说。

“有很多公司在资本支出和人力资源上积极投入资金。我们希望这种做法能进一步推广。从这一角度来看，新措施是对QQE计划的补充，”声明说。

日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会，解释上述政策决定。(完)