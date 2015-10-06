焦点：日本央行本周料将保留弹药 但月底或将采取行动

路透东京10月5日 - 日本央行周三料将维持货币政策不变，倾向于保留有限的可选方案，同时希望趋紧的就业市场能提振薪资和消费，从而足以抵消中国放缓的影响。

在更加重要的10月30日政策会议上，日本央行可能仍面临放松政策的压力。由于出口低迷，且油价再度下跌，该央行可能会在那次会议上下调长期经济和物价预估。

一些投资者猜测，日本央行总裁黑田东彦本周可能会出人意料地放松政策。但一些熟悉央行想法的人士称，鉴于很多决策者不愿扩大本已激进的刺激计划，这种情况发生的可能性极低。

日本央行周三料将重申其承诺，即以每年80万亿日圆(6,670亿美元)的速度增加基础货币。

“黑田对经济发表乐观看法，将低通胀归因于油价。日本央行本周或许不会只是为了令市场意外而采取行动，”东短研究首席经济分析师加藤出表示。

一连串疲弱的经济数据，为日本央行设想的情境投下变数，央行原本预期，经济好转将使企业能够把上升的成本转嫁给家庭，从而帮助通胀率在明年9月左右升向2%的目标位。

黑田东彦上周重申，通胀上升走势未变，暗示并未准备放松政策。

他还表示，日本央行不会纠结于油价变化对通胀的影响，除非企业信心下滑到开始削减投资计划并停止提高商品价格，否则日本央行不会采取行动。

但一些投资者指出已存在多项因素，可能促使日本央行有所行动，如果不是本周，便是10月30日。

日本首相安倍晋三将在周三重组内阁，企图重振一路下滑的民意支持率，而黑田东彦过去推出重大政策的时机，又常配合政府动作。

这与去年10月的情况有些相似，当时日本央行意外放松政策，尽管承诺称，日本正稳步朝向2%的通胀率目标。

就像去年10月时的情况，油价下跌正在压抑通胀率。产出疲软加大了日本经济可能已在7-9月滑入衰退的机率。

日本央行认为，消费情况现已增强，而企业仍维持乐观的投资计划。

日本央行政策制定者很难感到满意，因在出口商面临亚洲需求减弱的情况下，一些人担心今年余下时间里经济增速或不会大幅反弹。

受访企业在一项季度调查下调长期通胀率预估，与日本央行的看法背道而驰；央行认为，庞大印钞措施正在消除通缩。

日本央行官员承认，将在10月30日推迟预计达到通胀率目标的时间，这使得央行面临在本月扩张刺激措施的压力。

“暂不宽松政策可能会损害日本央行的信誉，并引发日圆上涨，”摩根大通证券首席经济分析师菅野雅明说。他预计日本央行在10月30日将出台宽松措施。(完)