日本央行维持货币政策不变 关注总裁黑田东彦的记者会

路透东京10月7日 - 日本央行周三决议维持货币政策不变，倾向于保留有限的可选方案，同时希望趋紧的就业市场能提振薪资和消费，从而足以抵消中国经济放缓的影响。

日本央行一如外界预期，重申承诺将继续通过购买政府公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,650亿美元)的速度增加基础货币。

“日本经济持续温和复苏，尽管出口与产出受到新兴经济体成长放缓的影响，”日本央行声明稿称，对经济的评估与上月一致。

日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT举行记者会，说明央行决策。

日本央行自去年10月扩大刺激计划以来，即维持政策不变。(完)