日本央行维持货币政策不变 关注总裁黑田东彦的记者会

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透东京10月7日 - 日本央行周三决议维持货币政策不变，倾向于保留有限的可选方案，同时希望趋紧的就业市场能提振薪资和消费，从而足以抵消中国经济放缓的影响。
日本央行一如外界预期，重申承诺将继续通过购买政府公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,650亿美元)的速度增加基础货币。
“日本经济持续温和复苏，尽管出口与产出受到新兴经济体成长放缓的影响，”日本央行声明稿称，对经济的评估与上月一致。
日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT举行记者会，说明央行决策。
日本央行自去年10月扩大刺激计划以来，即维持政策不变。(完)
(编译 汪红英/王丽鑫；审校 龚芳/张涛)
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。