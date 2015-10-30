日本央行维持货币政策不变 市场关注最新的物价预估

图为日本千叶一家超市，顾客在挑选蔬菜。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京10月30日 - 日本央行(BOJ)周五决定暂不扩大刺激政策规模，倾向于保留有限的可选方案，寄望在不扩大刺激政策的情况下，经济能克服中国增长放缓的影响。

但由于能源成本下降、出口疲软以及家庭支出复苏脆弱等因素，可能使通胀率远低于2%的目标水平，该行可能依然面临扩大资产购买计划的压力。

9月日本核心消费者物价较上年同期下滑0.1%，且是连续第二个月下滑，家庭支出较上年下降1.3%。

日本央行维持扩大基础货币的承诺不变，即每年买入80万亿日圆(6,620亿美元)资产。

日本央行宣布政策决定后，美元兑日圆下跌0.5%，日经指数跌0.6%。

市场现将聚焦央行的半年度展望报告以及总裁黑田东彦的记者会，找寻进一步放松政策的时间线索。

鉴于日本经济徘徊在衰退边缘，日本央行半年度报告料有可能调降始于4月财年的经济增长和通胀预估。

但消息人士称日本央行将只会对下个财年通胀率将触及1.9%的预估进行微调，从而支持其观点，即日本能够在不扩大刺激的情况下实现2%通胀目标。

三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益策略师SHUJI TONOUCHI表示，“日本央行之所以做出这一决定，是因为核心消费者物价衡量指标在上升。即便经济出现技术性衰退，日本央行也可以主张前景在改善，就像工业生产数据所体现的那样。”

“日本央行将必须推迟实现物价目标的时间，但仍很艰难，因为目前物价升势主要是受日圆贬值推动...我认为日本央行暂时将按兵不动。”

**一线希望**

日本经济4-6月萎缩，在出口疲弱的拖累下，7-9月可能会重蹈覆辙。许多分析师称，对于日本央行而言，当前季度经济即便出现任何反弹，也不足以推动明年达成2%的通胀目标。

一些日本央行决策者担心，新兴亚洲市场的疲弱需求可能对产出及企业信心造成重大冲击，从而推后实施计划中的资本投资和加薪。

经济学家此前对于日本央行是否将在周五进一步放松政策看法不一，不过在近期一连串乐观数据面前，市场押注已倾向于不采取行动。

周四公布的数据显示，日本9月工业生产增加1.0%，一改此前连续两月下降局面，因美国和日本国内对汽车及化妆品的强劲需求弥补了中国疲弱的机械需求。

日本央行官员称，日本当前的经济状况要比去年10月好得多。去年10月，在消费税上调直接打击消费支出，而且企业均不愿加薪的背景下，日本央行选择放松货币政策，令市场大感意外。(完)