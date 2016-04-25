焦点：日本央行本周会议料讨论放宽政策 表决结果可能势均力敌

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透东京4月25日 - 日本央行周四可能下调物价预估，并讨论日圆强势、全球需求乏力以及疲软的消费对通胀预期的打击，是否到了有必要再实施一轮刺激政策的程度。
政策表决可能非常接近。虽然许多日本央行官员担心低迷的全球经济前景，但在1月刚采用负利率之后，他们也同样不愿动用越来越少的政策工具。
如果要宽松货币政策，也可能会侧重增加购买股票信托基金，不过日本央行官员此前已经表示，他们可能会结合其他措施，比如扩大购买政府公债或者再次降息。
“经济仍将疲弱，即使政府5月编制刺激方案，实际执行也还要等一段时间，”SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理说。
“如果这样的话，那么日本央行应尽早行动，而非拖延落后，”她说。
日本央行总裁黑田东彦对央行先前的政策决定做出辩护，将物价增长停滞归咎于油价下滑，并强调，稳定的经济复苏将促使通胀率加速升向2%的目标水准。
但全球经济前景黯淡已经损及家庭和企业通胀预期。本月日本南部发生的灾难性地震，已经导致供应链大受影响，令人对日本央行关于第二季经济增速将提高的看法怀有疑虑。
熟悉日本央行想法的消息人士表示，该央行周四进行季度评估时可能调降未来两个会计年度的通胀预估，主要是因为日圆升值导致进口价格下降。
**不会这么快**
更重要的是，疲弱的消费已促使企业降价，比如迅销(Fast Retailing)(9983.T)旗下的优衣库品牌，这显示企业正在向日本央行试图根除的通缩心态回归。
熟悉央行思路的官员们称，如果上述风险超出了央行试图以1月刺激措施来预先防范的程度，则央行可能再次放松政策。
“重要的是，各类不利因素是怎样影响到企业的定价行为的，”其中一位官员说。
尽管经济增长面临这些不利影响，但日本央行对于目前是否该采取行动仍举棋不定；而关于央行下周政策会议上是否会扩大刺激措施，日本的分析师们的看法也不一致。
目前实施更多刺激举措可能会招致国际社会批评，指责日本正在发动一场货币贬值战，而首相安倍晋三在5月主持召开七国集团(G7)峰会前并不乐见这样。
任何推低原本已经较低收益率的尝试，都有可能激发金融机构的不满，这些机构仍在疲于应对央行1月份的负利率决定。一些分析师称，进一步调降超额准备金目前为负0.1%的利率，或者以负利率向银行提供贷款，可能将会非常困难。
他们表示，现在放松政策还可能给人一种印象，就是日本央行是迫于市场压力而行动，黑田东彦也走上了他曾批评前任的渐进式老路。
“黑田东彦的风格一向是推出重磅刺激，然后停下来观察。我认为这一点并未改变，”另一位熟悉日本央行思路的官员称。(完)
(编译 李春喜/杜明霞/艾茂林/刘秀红；审校 张明钧/蔡美珍/孙茉莉/王兴亚)
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