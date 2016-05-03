焦点：日本央行刺激政策遭民众冷遇 决策者认为一动不如一静

路透东京5月3日 - 日本央行总裁黑田东彦遇到的麻烦可大了。他激进的货币政策试验向来旨在说服民众通缩即将终结--如今民众却把它当成耳边风。

根据熟悉日本央行思维的消息人士说，该行上周决定暂不祭出更多宽松举措的关键原因，是担心即便在印钞之外出台新刺激举措，那些对央行负利率政策迄今存疑的家庭和企业仍将不为所动。

“央行实施这些非常态政策的事实，令大众深感不安，”一位消息人士称。“日本央行若推出更多刺激，可能会缺乏公众支持。”

黑田强调央行倘若再度行动，将部署所有可用政策工具；分析师表示，这意味其为了对民众心理面产生重大影响，任何进一步的宽松可能会采“大招”形式。

但央行决议按兵不动，市场随即将日圆推升至18个月高点。这样的结果，令宣称央行政策试验已穷途末路的怀疑派声浪更加高涨。

日本央行在本次会议当中，于一年内第四度推迟达成2%通胀目标的时间，因出口和消费疲弱损及成长，让黑田有按兵不动的好理由。

市场还押注央行进一步放松政策，这意味着黑田东彦若按兵不动，就可能引发新一轮的日圆升值、股市下跌。事实确实如此。

但熟悉日本央行想法的消息人士称，家庭和企业仍不明白央行负利率举措如何能扶助经济，他们现在还没有心情欢迎新一轮刺激政策。

消息人士称，政策工具越来越少，而且对刺激计划的关键--家庭信心的影响可能有限，这种情况下还动用政策弹药实在没什么道理。

**消耗战**

通缩被认为是日本20年经济疲弱的根源。物价下降的预期打消了消费者大笔支出的意愿，自1990年代以来，经济增长一直因此而受到抑制。

日本央行1月在量化质化宽松政策(QQE)之外，又出其不意地祭出负利率政策，意在推动经济摆脱物价下降和低增长的漩涡。

这些举措旨在压低实质借贷成本，提高公众对几个月后物价上涨的预期，从而鼓励企业和家庭现在支出而不是储蓄。

但几乎没有成功的迹象。

3月的家庭通胀预期降至日本央行三年前推出QQE政策之前的水平，路透调查的多数企业也不欢迎负利率政策。

日本央行3月一项调查显示，83.9%的家庭不乐见物价上涨，三个月前的调查为82.4%，凸显欲消除根深蒂固通缩思维困扰消费者所面临的挑战。

尽管日圆升值，但议员与企业游说团体，已经避免要求日本央行采取更多行动，有些甚至表示进一步宽松的成本可能高于其益处。

黑田东彦周四对记者表示，1月宽松举措为经济带来的正面效应，应会在不超过六个月内出现，暗示如果未能提振通胀，那么央行可能考虑在今年稍晚继续宽松。

日本央行官员指望日本复苏的前景在年中左右改善。他们表示，关键在于4-6月开始的新财年的服务业物价是否会上扬，如果上升，将暗示企业劳动成本上升正稳步传递至消费者。

不过许多分析师预期，日本央行将在7月政策会议中大幅下调通胀预估，因全球需求疲弱，且日圆续涨损及企业获利，从而打击企业调高工资的意愿。

部分分析师甚至警告，在目前的框架下扩大刺激--这似乎是黑田目前的计划--可能终将证明对于改变民众对物价走势的看法起不了作用。

“日本央行的初步策略是，以冲击思维的方式让民众摆脱通缩思维。这种冲击疗法是只有短期效果的治标策略，”东短研究的首席经济分析师加藤出表示。

“日本央行开始实施质化与量化宽松以来，已经过了三年，实际上，日本央行目前面临的是一场焦土战。如果是这样的话，我怀疑继续坚持相同的‘冲击性’做法是否能有成效。”

日本通胀情况图表：link.reuters.com/fef93w

(完)