日本央行副总裁中曾宏警告全球经济风险 称必要时将扩大宽松政策

路透日本秋田6月9日 - 日本央行副总裁中曾宏警告有迹象显示全球经济不确定性及民间消费疲弱，并暗示央行准备好必要时将扩大货币政策刺激以达成其通胀目标。

他并为央行2月时采取的负利率政策做出辩护，称这将能压低企业借款成本，进而刺激资本支出，弥补金融机构利润受到挤压等影响。

日本央行在4月时意外维持政策不变，尽管再次推迟达成2%通胀率目标的时间点。日央行选择花更多时间来评估负利率政策对经济和物价的影响。

“我们4月时认为应该仔细评估政策效果...但那并不排除必要时额外采取宽松举措的可能性，”中曾宏周四在秋田对企业领袖表示。

虽然坚持日本经济将维持温和复苏的观点，但中曾宏指出，鉴于全球经济的不确定性且金融市场的波动性，日本经济面临的风险偏向于下档。

中曾宏还承认，由于市场动荡损及家庭信心，民间消费和通胀预期出现疲软迹象。

“民间消费呈现疲态可能只是暂时的，因为就业和收入状况改善。但我们有必要密切关注后续发展，”他说。

日本经济在第一季避开衰退，但分析师预计当前季度经济增长仍将乏力，原因是消费和出口低迷。

全球不利因素以及4月日本南部震灾也打击了企业的支出意愿，4月核心机械订单创两年最大降幅。

日本央行下周召开议息会议，在决定是否进一步放宽货币政策时可能将这些风险纳入考虑范围。(完)