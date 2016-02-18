日央行总裁称负利率的积极影响正向经济扩散

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京2月18日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称，预计负利率政策的正面影响将逐渐扩散到经济和物价上。
“(负利率)政策的效果正在”以拉低债券收益率的形式显现，黑田东彦在参议院金融委员会会议称。
他还称，尽管日本经济料呈温和扩张趋势，但日本央行将密切关注最近市场动荡对经济和物价前景的影响。(完)
(编译 王丽鑫；审 艾茂林)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。