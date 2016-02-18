日央行总裁称负利率的积极影响正向经济扩散

路透东京2月18日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称，预计负利率政策的正面影响将逐渐扩散到经济和物价上。

“(负利率)政策的效果正在”以拉低债券收益率的形式显现，黑田东彦在参议院金融委员会会议称。

他还称，尽管日本经济料呈温和扩张趋势，但日本央行将密切关注最近市场动荡对经济和物价前景的影响。(完)