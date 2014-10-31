日股大涨日圆下跌 因日本央行出台新宽松措施

路透东京10月31日 - 日本股市周五大涨4.8%至2007年11月以来最高收盘位，日圆兑美元也创下近七年低点，因日本央行为刺激通胀而推出新的宽松措施，令市场大感意外。

日经指数.N225录得2013年6月以来最高单日涨幅，日本央行表示将增加购买上市交易基金(ETF)股份和房地产投资信托、延长日本公债组合的存续期并加快基础货币的增长速度，以预防风险浮现。

日股强劲人气料将延续至欧洲市场，盘前数据显示，英国富时100指数.FTSE料开高54点，或上涨0.8%；德国DAX指数.GDAXI料开高95点，或上涨1%，法国CAC 40指数.FCHI料开高43点，或上涨1%。

标准普尔e-mini期指ESc1跳涨1.1%，上探9月触及的纪录高位，指标美国公债收益率升至2.347%，周四收报2.305%。

美元/日圆报111.06日圆，日内上涨约1.7%，稍早曾升至111.18，创2008年1月以来最高。

“基于日本央行官员最近并没有讲出这么悲观的看法，日本央行在这个时候进一步宽松，是个彻底的意外。这显然是对物价疲软作出回应，”日本RBS证券首席分析师Junko Nishioka称。

“我觉得该举措将会有效，因为推动日圆大跌。这将有助于提高进口物价，进而帮助使通胀率接近日本央行目标水平。”她表示。

日本股市收盘后，日本央行公布半年报，将当前财政年度的日本经济增长预估削减一半，因4月上调消费税之后需求持续疲软。[nL4S0SQ3KZ]

日本央行总裁黑田东彦周五对记者表示，如有必要仍有进一步放宽政策的空间，但央行相信周五采取的举措已充足。

周五出炉的数据显示，日本9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期的升幅连续第二个月回落，进一步预示日本央行无法实现2%的通胀率目标，尽管该行在尽力打消有关其量化宽松计划有效性的疑虑。

日本央行公布意外决定之前，市场对美国第三季GDP表现强劲感到欢欣鼓舞，美股周四尾段大涨。贸易逆差缩小以及国防支出大增支撑美国第三季经济成长，但周四经济报告中的其他细节暗示经济活动略为丧失动能。

美联储周三结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“明显”，展现了对经济前景的信心。

日股突出表现提振其他股市，MSCI明晟亚洲股指.MIAPJ0000PUS上涨0.8%，本周和本月有望录得2.5%以上涨幅。

日本政府退休金投资基金(GPIF)消息亦提振日股。两名政府消息人士周五表示，日本政府退休金投资基金(GPIF)将通过投资配比调整计划，将日股投资配比由目前的12%上调至25%。

“市场原本认为GPIF的日股投资比例将提高到20%。提高到25%的影响将很强大，对股市有正面作用。”Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida表示。

不过，盘前发布的数据显示，日本9月失业率上升，求才求职比在逾三年来首次下降，说明就业市场势头开始减弱。[nL4S0SP9N7]。日本9月家庭支出下跌幅度亦高于预期。

日本央行放宽政策后，主要货币兑日圆大涨。澳元兑日圆上涨1.5%；新西兰元兑日圆涨1.6%。

欧元/美元下跌0.3%，报1.2574美元。

大宗商品方面，现货金下跌约1%，报每盎司1,186.70美元。

布兰特原油LCOc1下滑约0.2%，报每桶86.05美元。(完)

(编译/审校 杜明霞/蔡美珍/洪曦/于春红/张明钧)

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