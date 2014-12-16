焦点：日本央行周五料按兵不动 因安倍胜选提供战胜通缩的希望

资料图片：日本央行总裁黑田东彦在6月13日的记者会上发表讲话。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京12月16日 - 日本首相安倍晋三在周日的众议院选举中大获全胜，对日本央行来说可能是双刃剑。央行正寻求与政府合作推动薪资增长，同时还面临扩大刺激举措以提振脆弱经济的压力。

外界普遍预期在周五结束的为期两天的会议上，日本央行将维持货币政策不变，并小幅上调对经济的评估，因有初步迹象显示经济从衰退中复苏。

虽然近期市场震荡和消费者信心低迷让日本央行官员警惕风险，但出口反弹和资本支出稳健令他们认为目前有理由按兵不动。

安倍胜选之后权力得到巩固；日本央行希望与他一道鼓励企业加大投资并提升薪资。

日本央行总裁黑田东彦或将在政策会议之后的记者会上再次呼吁企业提高工资，同时敦促安倍推进财政和结构性改革。

“日本央行已采取行动，并将继续努力。我希望你们也付诸行动，并关注经济在摆脱通缩后的表现，”黑田东彦上月在名古屋的企业界领袖会议上表示。

在安倍的压力下，业界领袖承诺为提升工资水平做最大的努力；这对日本央行来说是好消息，后者认为薪资增长是其刺激计划能否成功的关键。央行刺激计划旨在促进通胀，力争明年达到2%的目标水平。

但一些分析师表示，若日本经济依然低迷，安倍可能还希望日本央行明年进一步采取措施。安倍已承诺将在2017年上调消费税，比原计划的时间推迟了18个月。

上调消费税计划被看做是安倍的一个测试性举动，旨在降低日本债务负担以及为社会福利支出提供资金。

“如果安倍显示出推进改革的意愿，并要求日本央行出手帮助以支撑经济，那么日本央行明年可能再度放宽政策，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示。

尽管10月放宽刺激举措让市场措手不及，但对短期放宽政策的预期持续发酵，因核心通胀率已触及0.9%，料随着油价下跌而进一步放缓。

消息人士表示，日本央行看似愈发可能在下月下调通胀率预估，这让本财年达成2%通胀目标的计划显得更加不切实际。

日本央行官员认为，他们不会只为了短期物价走势就再次采取行动，希望出口和产出反弹会支撑脆弱的经济复苏。(完)

(编译 杜明霞/王颖/李爽 审校 王洋/龚芳/高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。