日本央行意外决定放宽政策 担心油价下跌打压消费者物价

必和必拓下调煤炭和铜全年产量预测 着手分拆部分石油资产
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。
路透东京10月31日 - 日本央行周五意外放宽货币政策，投票结果为5-4，因担心油价下滑打压消费者物价，令通缩心理的扭转有可能推迟。
日本央行决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)。央行之前的目标为每年增加60-70万亿日圆。
日本央行还决定增加年度政府公债购买规模约30万亿日圆，并将所持日债的平均存续期延长至10年左右。
日央行还决定，将上市交易基金(ETF)和日本房地产投资信托(JREIT)的年度购买规模扩大两倍。(完)
(编译 王丽鑫/王颖；审校 李春喜/王兴亚)
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