版本:
中国
国际财经 | 2014年 10月 31日 星期五 13:28 BJT

日本央行意外决定放宽政策 担心油价下跌打压消费者物价

路透东京10月31日 - 日本央行周五意外放宽货币政策，投票结果为5-4，因担心油价下滑打压消费者物价，令通缩心理的扭转有可能推迟。

日本央行决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)。央行之前的目标为每年增加60-70万亿日圆。

日本央行还决定增加年度政府公债购买规模约30万亿日圆，并将所持日债的平均存续期延长至10年左右。

日央行还决定，将上市交易基金(ETF)和日本房地产投资信托(JREIT)的年度购买规模扩大两倍。(完)

(编译 王丽鑫/王颖；审校 李春喜/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐