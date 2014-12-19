日本央行维持大规模刺激措施不变 对经济的看法更为乐观

路透东京12月19日 - 日本央行周五维持货币政策不变，对经济的评估更为乐观，坚信与首相安倍晋三为重振经济做出的共同努力将促使企业提高薪资和投资。

这是安倍12月14日赢得大选以来的首次央行利率审议结果。

日本央行七周前才刚刚扩大刺激措施，这次其继续透过购买资产，维持每年将基础货币增加80万亿日圆(6,740亿美元)的承诺不变。

该央行上调了对经济的评估，未受近期市场震荡和脆弱的消费者信心影响。

日本央行在政策声明中说，“经济继续温和复苏趋势，”整体上4月上调消费税带来的痛苦减轻。

央行还上调对出口和产出的评估，显示其对日本经济在第三季脱离衰退具有信心。

市场现在聚焦于央行总裁黑田东彦的记者会，寻求油价重挫以及消费者通胀随之下滑，会如何影响明年央行政策的线索。

黑田东彦料再次出言安抚市场，日本央行大规模的刺激举措，即“质化量化宽松政策”(QQE)仍将按部就班的延续到下一年度，即使美国联邦储备理事会(美联储/FED)正考量何时开始升息。

黑田东彦还可能再度呼吁企业加薪，并敦促安倍推进财政与结构性改革。

薪资增长是QQE能否取得成功的关键。该措施旨在带动企业能将增加的获利拿出来提高工人薪资，从而推动消费并刺激经济持续增长。

全球油价下滑虽有益于经济，但也增添了日本央行的烦恼。日本扣除上调消费税效应后10月核心CPI上升0.9%，而且路透调查显示11月核心CPI料升幅料放缓至0.7%，均远低于央行2%的通胀目标。

日本央行政策委员会可能开始就最近油价大跌对物价前景的影响展开讨论。(完)

(编译 白云/杜明霞；审校 孙茉莉/徐文焰)

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