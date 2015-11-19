焦点：日本央行维持政策不变 尽管经济重现技术性衰退

路透东京11月19日 - 日本央行周四维持当前的货币宽松举措不变，依然坚信经济复苏在望，尽管国内资本支出疲弱且全球商业环境带来挑战。

日本央行还维持整体评估不变，即虽然出口和产出因新兴市场需求疲弱而受挫，但日本经济继续温和复苏之路。

“在发达经济体坚稳成长的辅助下，新兴经济体可能会走出困境。出口在目前会呈现波动，但可能将温和复苏。”日本央行总裁黑田东彦表示。

“出口的上升，以及一些行业的库存调整取得进展，也预计会帮助工厂产出逐步反弹。”

但与上月相较，日本央行这次对通胀预期的看法略趋谨慎，凸显央行担心推动企业提振薪资与投资的举措效果不佳。

“日本央行非常重视通胀预期，因此如果通胀预期进一步恶化，他们将不得不考虑采取更多宽松举措，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa表示。

“如果只是油价持续疲弱，央行还可以继续等待。但如果油价走势开始推低通胀预期，那么央行将必须采取行动，”他表示。

一如外界广泛预期，日本央行重申了购债承诺，即通过购买政府公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,500亿美元)的速度扩大基础货币。

“从较长期的观点来看，通胀预期整体呈现上升趋势，尽管近期部分指标显示进展相对疲弱，”日本央行在利率决议声明中表示。

**出口是否已见底？**

日本经济在7-9月重新陷入衰退，分析师预计，由于中国经济放缓拖累日本出口和生产，当前季度经济仅会温和反弹。

周四稍早公布的数据显示，日本10月出口逾一年来首次下降。但一些分析师表示，鉴于当月出口较前月增长0.6%，而且对美国的出口有所增长，最糟糕的情况或许已经过去。

“出口或许已见底，将在当前季度逐渐增长，不过，考虑到中国经济增长的不确定性，我们不能对出口前景过于乐观。”花旗全球市场日本的分析师Kiichi Murashima说。

日本9月消费者物价连续第二个月下降，不过日本央行官员将此归因于能源成本下降，并称强劲的消费正促使更多企业提高价格。

然而，路透访问的分析师中，近半数预期日本央行将在明年1月放松货币政策。届时石油成本继续下降或迫使该行再度下调季度通胀预估。

黑田东彦正在敦促企业采取更多措施来应对通缩，这等于是默认，他之前推出的大量印钞的做法迄今为止并未奏效，决策者正在对采取更多类似做法的效果失去信心。

据知情人士称，只有在外国需求疲软持续的时间长得足以削弱企业信心，并进而打击企业投资计划，且进一步阻碍薪资上涨时，日本央行才会考虑放松政策。(完)