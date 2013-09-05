日本央行维持货币政策不变并上修经济评估

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透东京9月5日 - 日本央行周四维持货币政策不变，并上修对经济的评估，因有越来越多的迹象显示，其刺激政策的作用正在扩大。
一如外界广泛预期，日本央行一致投票决定维持以每年60-70万亿日圆速度扩大基础货币的承诺。
“日本经济正在温和复苏，”央行在声明中称，上修了对经济的评估。上个月，日本央行称日本经济开始温和复苏。
日本央行审议委员木内登英建议，将2%的通胀率做为一个中长期目标，并承诺在未来两年里大力放松政策。日本央行目前的承诺是在约两年内达到通胀目标。
木内登英的的建议遭到8比1的票数否决。
日本央行总裁黑田东彦将在0630 GMT举行例行新闻发布会，其讲话内容预计在0715 GMT之后发布。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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