日本央行维持货币政策不变并上修经济评估

路透东京9月5日 - 日本央行周四维持货币政策不变，并上修对经济的评估，因有越来越多的迹象显示，其刺激政策的作用正在扩大。

一如外界广泛预期，日本央行一致投票决定维持以每年60-70万亿日圆速度扩大基础货币的承诺。

“日本经济正在温和复苏，”央行在声明中称，上修了对经济的评估。上个月，日本央行称日本经济开始温和复苏。

日本央行审议委员木内登英建议，将2%的通胀率做为一个中长期目标，并承诺在未来两年里大力放松政策。日本央行目前的承诺是在约两年内达到通胀目标。

木内登英的的建议遭到8比1的票数否决。

日本央行总裁黑田东彦将在0630 GMT举行例行新闻发布会，其讲话内容预计在0715 GMT之后发布。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。