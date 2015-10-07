日本央行维持政策不变 尽管经济出现衰退迹象（更新版）

(新增分析师评论)

路透东京10月7日 - 日本央行周三没有扩大刺激计划，即便出口不振和油价下跌威胁到其乐观预期。央行的预期是有望在明年实现2%的通胀率目标。

分析师表示，由于衰退担忧挥之不去，在更加重要的10月30日政策会议上，日本央行可能仍面临放松政策的压力。预计届时日央行可能下调长期经济和物价预估。

眼下央行维持乐观展望，认为虽然出口和产出受到新兴经济体成长放缓的影响，但日本经济继续温和复苏。

日本央行一如外界广泛预期，仍承诺将继续通过积极购买资产，以每年80万亿日圆(6,660亿美元)的速度增加基础货币。

“该决定符合预期。我仍预计央行将在本月稍晚进一步放松政策，”瑞穗证券首席经济分析师上野泰也表示。

“如果日本央行本月稍晚按兵不动，即便同时调降其乐观的预估，那么投资者将视此为一个信号，说明央行对达成2%通胀目标的承诺已经弱化，”他说。

日本经济在4-6月萎缩，部分分析师预期经济在7-9月将继续收缩，因全球需求疲软和消费不振。

8月核心消费者物价较上年同期下滑，为日本央行两年多前推出大规模刺激举措以来的首次，令外界质疑央行能否单凭大举印钞推动通胀率升至2%。

分析师称，央行总裁黑田东彦在会后的记者会上恐怕难以让市场相信，经济能够在没有进一步货币扶持政策出台的情况下，自行摆脱低迷状态。

消息人士指出，在10月30日发布半年一次的经济预估时，日本央行料将大幅下调经济增长预期，并将达到通胀目标的时间推后。

央行目前预期，通胀率将在明年9月前后达到2%。许多分析师都认为这一目标太过不切实际。

9月初进行的一项路透调查结果显示，多数受访分析师预计央行在2016年之前不会进一步放松政策。当时最近的一批疲弱数据还未出炉。(完)