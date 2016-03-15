（更正）日本央行维持货币政策不变 但对通胀预期下降发出警告

（更正：因译文有误，内文倒数第四段改为“日本经济正在衰退边缘徘徊”，非“经济目前避开了衰退”）

路透东京3月15日 - 日本央行周二维持货币政策不变，但对经济发出了更为黯淡的看法，还就通胀预期下降发出警告，这暗示全球不利因素或许证明该央行未来应该推出更多刺激措施。

日本央行还决定免于对900亿美元货币储备基金(MRF)实行负利率，因之前证券行业警告称负利率可能导致投资资金转为银行存款。

日本央行继续以每年80万亿(兆)(7,000亿美元)日圆的速度扩大基础货币，一如预期。该行还维持对金融机构在央行的部分准备金收取0.1%的利率不变。

“日本经济持续温和复苏的趋势，”日本央行称，警告称出口复苏停滞，主要归咎于新兴市场增长放缓的影响。

这比1月时的看法略为黯淡。该央行在1月称，经济继续温和复苏，出口回升。

日本央行还下修了对通胀预期的评估，称通胀“近期走软”，承认其大规模刺激计划的一个关键渠道未能像设想的那样发挥作用。

“日本央行正努力降低负利率对于金融领域的冲击，因为银行业者对此政策非常不满，”东海东京调查中心经济学家Hiroaki Muto称。

“下修经济评估将是进一步放松政策的前奏，”他表示，并预计日本央行会在4月进一步放松货币政策。

日本央行1月宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，令投资人大感意外。但此举并未能提振股市，也未能压制住不受欢迎的日圆涨势，非但没对市场起到安抚作用，反而引发困惑，由此招致国会议员批评。

自此之后，日本央行就一直试图控制该政策的损害，在负利率政策不受金融市场和公众欢迎的背景下，央行总裁黑田东彦竭力寻找该政策中的正面因素。

日本央行删除了政策声明中若有必要将进一步降息的这句话，等于是认同了外界对1月政策决定的批评。

黑田东彦可能将在0630GMT召开的新闻会上为1月不受欢迎的负利率政策辩护。

日本经济正在衰退边缘徘徊，部分分析师预计1-3月当季经济将连续第二季下滑，因2月消费者信心触及一年低位。

第一季企业信心明显恶化，资本支出计划为2009年以来最低水准，让人质疑日本央行有关大规模印钞将刺激投资和加薪的观点。

部分日本央行官员已表示担心日本经济复苏可能受到全球需求降温的威胁，以及近期市场动荡正损及企业信心。

能源价格下跌使通胀率持续远离日本央行2%的目标水准，同时工会仍未积极要求加薪，这都让日本央行决策者更加头疼。(完)