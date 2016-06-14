焦点：日圆、英国退欧及通胀问题令日央行苦恼 但政策料暂时不变

路透东京6月13日 - 日圆再度上涨将令日本央行制定政策的官员在本周进行利率评估时更加头疼，不过尽管通胀呈现疲软迹象，他们之中不少人看来依然倾向于暂时不扩大刺激措施。

英国公投有可能会作出退出欧盟的选择，这对日本央行官员而言是短期的最大担忧，但同时也为他们在6月23日公投前按兵不动提供了理由。

日本央行面临的更大问题是物价呈现疲软趋势，令人们更加担心日本会回到通缩气氛弥漫、导致企业不敢涨价、使得经济乏力的年代。

然包括海外知名投资者在内，益发怀疑扩大量化宽松或进一步调降负利率的可行性，这使得日本央行通过大规模印钞来摆脱通缩的努力变得棘手。

“海内外投资者对于央行再度放松货币政策的能力和意愿越来越悲观，”苏格兰皇家银行的资深市场分析师Mansoor Mohi-Uddin称。

路透调查显示，日本央行可能会在周四结束的为期两天的议息会议上维持政策不变，因很多决策者希望能有更多时间来检视1月意外实施负利率后的效果。

不过若日圆仍继续攀升，那么日本央行总裁黑田东彦或会再次出乎市场意料地放宽政策，分析师称，不过日圆兑美元要远高于105日圆，这一切才有可能发生。

此外，比日本央行早一天的美国联邦储备委员会(美联储/FED)的利率决定，以及发表的政策言论，也有可能影响日本央行的决议。

美元兑日圆周一跌向105.86，创5月3日来最低，因英国退欧疑虑促使投资者买入避险的日圆。

路透调查结果显示，日本央行预计不会在6月开会时宽松政策，但7月将会采取行动，综合采用各种手段再次努力提振疲弱的通胀。

到了那时，英国脱欧公投和日本参议院7月10日的选举都已经结束。

届时，日本央行还将得到更多的数据来审视企业定价行为，比如7月1日公布的企业景气季度报告等。

**进退维谷的央行**

日本央行目前陷入进退不得的境地。尽管实施大规模印钞举措已经近三年，但日本经济活动仍然疲弱无力，而且通胀增长几乎停滞，因为消费和出口都很低迷。

日本央行拿来解释刺激举措生效的那些指标，比如剔除能源成本的核心通胀指标，现在都表现为走弱。

虽然央行总裁黑田东彦宣称他仍拥有充足的工具来进一步宽松政策，但市场怀疑他到底还能进一步使出什么招数，并且新手段能否比已经实施的举措更有效果，这些都不得而知。日本央行目前已持有约四分之一的日本政府公债，负利率政策也招致银行业的尖锐批评，称该政策非但没有起到平稳市场的作用，反而带来更多扰乱。

包括佐藤健裕在内的一些央行审议委员，都曾公开质疑死守央行2%通胀目标的可行性。央行已数度延后达标时间，最近已将其推迟至2018年初。

外资也因对安倍经济学的幻想破灭而出脱日股，市场即便因日本央行再度放宽政策而有任何正面反应也可能因幻想破灭而削弱。

但SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理指出，黑田仍不为所动，并可能在必要时祭出进一步降息、以及增购公债和风险较高资产的组合拳。

1月时，日本央行在QQE计划之外推出负利率政策，以加速推升通胀率升向2%的央行目标。(完)