日本央行委员们激烈讨论是否撤回负利率--3月会议摘要

路透东京3月24日 - 周四公布的3月14-15日政策会议摘要显示，日本央行决策者对于1月负利率决议的利弊展开激烈的辩论，其中一位甚至表示，撤回负利率政策更可取。

“撤回负利率政策更可取。但在推出该政策后立即取消，可能导致市场混乱并削弱日本央行信誉。(该政策)的效果还不明朗，我们应维持这项政策。”一位委员称。

摘要显示，另一位委员表示，撤回该政策是“不可能的”，因为市场的走势已经基于维持负利率的假设。

日本央行1月时意外实施负利率，继续努力以重振经济成长并将日本摆脱持续数年的通缩。

但转而实施激进的政策举措未能提振股市，也没有止住不受欢迎的日圆升势，反倒招致议员们的抨击，称此举造成市场混乱而非稳定市况。

该决议以5:4的票数通过，反对者认为，推低本来就很低的借贷成本，对经济的帮助并不大，而且还有可能损及银行获利，产生事与愿违的效果。

会议摘要显示，3月会议中，支持负利率者表示，该政策正发挥预期的效果，抵押贷款利率及企业借款成本已在下降。

反对者则称，负利率政策可能已导致公众对日本经济前景产生焦虑，进而加剧了通缩心态。

另一些委员称，该政策让市场有种观感，认为日本央行的资产购买计划即将达到极限，因此别无选择，只能诉诸负利率政策。

“我曾提到负利率政策的所有缺点，这些风险...正在成为现实，”一名委员说。

会议摘要显示，委员们也表达了对前景黯淡的担忧，一名委员警告称，经济面临的风险仍偏向下档。

日本央行在3月会议维持货币政策不变，但下调经济评估，暗示若风险有使脆弱的经济复苏偏离正轨之虞，央行准备采取进一步刺激举措。(完)