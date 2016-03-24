日本央行委员们激烈讨论是否撤回负利率--3月会议摘要

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月24日 - 周四公布的3月14-15日政策会议摘要显示，日本央行决策者对于1月负利率决议的利弊展开激烈的辩论，其中一位甚至表示，撤回负利率政策更可取。
“撤回负利率政策更可取。但在推出该政策后立即取消，可能导致市场混乱并削弱日本央行信誉。(该政策)的效果还不明朗，我们应维持这项政策。”一位委员称。
摘要显示，另一位委员表示，撤回该政策是“不可能的”，因为市场的走势已经基于维持负利率的假设。
日本央行1月时意外实施负利率，继续努力以重振经济成长并将日本摆脱持续数年的通缩。
但转而实施激进的政策举措未能提振股市，也没有止住不受欢迎的日圆升势，反倒招致议员们的抨击，称此举造成市场混乱而非稳定市况。
该决议以5:4的票数通过，反对者认为，推低本来就很低的借贷成本，对经济的帮助并不大，而且还有可能损及银行获利，产生事与愿违的效果。
会议摘要显示，3月会议中，支持负利率者表示，该政策正发挥预期的效果，抵押贷款利率及企业借款成本已在下降。
反对者则称，负利率政策可能已导致公众对日本经济前景产生焦虑，进而加剧了通缩心态。
另一些委员称，该政策让市场有种观感，认为日本央行的资产购买计划即将达到极限，因此别无选择，只能诉诸负利率政策。
“我曾提到负利率政策的所有缺点，这些风险...正在成为现实，”一名委员说。
会议摘要显示，委员们也表达了对前景黯淡的担忧，一名委员警告称，经济面临的风险仍偏向下档。
日本央行在3月会议维持货币政策不变，但下调经济评估，暗示若风险有使脆弱的经济复苏偏离正轨之虞，央行准备采取进一步刺激举措。(完)
(编译 戴素萍/张若琪 审校 李爽/王兴亚)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。