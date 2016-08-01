焦点：日本央行9月将评估刺激政策 重燃直升机撒钱预期

路透东京7月31日 - 日本央行计划在9月评估其货币刺激计划，令市场再度预期它可能采取某种形式的“直升机撒钱”做法，为政府刺激通胀的支出计划印制钞票。

日本央行周五的会议决议令人失望，宽松力度小于市场的预期。这更加令人认为，央行在现有的政策框架下，提升物价和结束20年来通缩压力的选项正在告罄。

由于三年来大规模货币宽松计划效果乏善可陈，分析师认为日本央行总裁黑田东彦所说的“全面评估”政策，可能推动央行更紧密地配合首相安倍晋三。安倍周三宣布了一项超过28万亿日圆(2,750亿美元)的财政支出方案 ，以刺激经济成长。

“全面评估可能是走向加强与政府配合的第一步，暗示直升机撒钱，”瑞银证券的分析师Daiju Aoki表示。

“日本政府可能发行50年期公债，如果央行承诺持有这些公债非常长的时间，那就像直升机撒钱了。”

用“直升机撒钱”来比喻大规模印钞，首次被美国经济学家弗里德曼(Milton Friedman)在1969年使用，并在2002年被美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克作为可能对抗通缩的手段被提起。

但有些经济学家担心，那样做可能引发恶性通胀以及不可控制的货币贬值。

伯南克7月初在东京会见了安倍晋三和黑田东彦，引爆关于日本可能采取直升机撒钱做法的臆测，不过决策人士随即试图淡化这种预期。

**压力响应**

从比较狭义角度来说，政府可以安排“直升机撒钱”，直接向央行出售永续债券。这种债券永远不需偿还。

分析师预计这种情况不会在日本发生，但他们真的认为发生任务蠕变(mission creep)的可能性很高。日本央行也许会承诺购买市政债券或者政府支持实体发行的债券，使其干预行动产生比在公债市场更大的影响。目前央行每年从金融机构手中购买80万亿日圆日本政府公债。

“与公债相比，这些资产的交易量和流动性较低，因此日本央行的购买行动很可能扭曲这些市场，”东京大学的经济学教授Shinichi Fukuda表示。

“价格将会有上升倾向，所以即使央行以市场利率购买，也可以视为接近直升机撒钱。”

分析师表示，其它选项包括在日本央行设立一个特别账户，政府可以随时从中借钱；承诺持有一定比例的政府公债，或买入企业债券。

前日本内阁官房参赞本田悦朗表示，由于日本央行每年购买的公债已经是政府新债发行量的两倍多，日本已经采取了某些近似于直升机撒钱的措施。他也是安倍刺激通胀经济政策的主要设计者之一。

但这些措施仍不足以阻止消费物价下滑，6月物价创下日本央行2013年开始量化宽松以来的最大降幅。

政府要求央行出台相应措施配合财政支出计划，这种压力的结果可能在9月的央行会议上显现，因为到那时央行已有时间提出更详细的计划来配合政府行动。

日本通胀图表：tmsnrt.rs/1TDD2bm

日本央行公债购买图表：tmsnrt.rs/1XOJUVV

(完)