焦点：日本央行审议委员对后续政策策略看法分成三派--产经新闻

路透东京9月7日 - 日本产经新闻周三报导称，在日本央行准备好对超宽松货币政策进行评估之际，九名审议委员对于如何刺激经济或者要不要刺激经济，出现明显分歧。

日本央行在9月20-21日举行下次会议时，将对刺激计划的成效进行“全面评估”。此外，根据报导，审议委员们对后续的政策策略有三派看法。

一派认为央行应该要专注于负利率政策来刺激经济成长，另一派提倡买进更多的日本政府公债来拉抬经济；第三派则反对实施进一步的刺激举措。

根据报导，央行总裁黑田东彦是支持负利率的一派。

本周初，黑田东彦首次公开承认负利率会通过损及银行获利以及养老金投资回报率，打压公众信心。

但他称货币政策尚未达到极限，强调日本央行仍有进一步下调负利率的空间。

对日本央行必须设置购债限额的顾虑日渐增多，因日本央行已持有公债市场三分之一的份额。

日本央行目前买入的公债数量足以使每年未偿公债规模保持约80万亿日圆(7,882.60亿美元)的增速。

但一些民间经济学家及市场参与者认为，这个目标可以在70-90万亿日圆这样一个更灵活的区间内。

但本月稍早日本央行副总裁岩田规久男曾表示，日本央行并未计划通过减少资产购买数量、或改变资产购买内容来收紧货币政策。

报导称，日本央行审议委员佐藤健裕和木内登英反对进一步放松政策，称这将带来有害的副作用，比如降低银行业者的利润率。这两位央行审议委员都是经济学家。

产经新闻援引知情人士报导，日本央行政策委员会委员们可能还将讨论，这种综合性评估应反映集体意见还是个人意见。

知情人士曾对路透表示，日本央行将考虑对政策框架做些调整，并对其超宽松政策带来的一些不良后果加以讨论。(完)