日本央行新政策框架面临考验 市场将详细考察其购债操作

路透东京9月26日 - 未来几周，日本央行新政策框架将面临首次考验，市场参与者想知道该行将如何处理其购债操作，以实现新的长债收益率政策目标。

日本央行周三表示，该行希望引导10年期日债收益率至大约“零”的水平，不再将每年购买80万亿日圆(7,922亿美元)公债作为主要政策目标。

虽然日本央行称当前阶段将维持上述购债步伐，但很多投资者相信，新框架是逐渐退出大规模购债计划的前奏，因日本央行将面临无债可买的窘境。

“考虑到日本央行已将重点转移至债券收益率目标，它可能会以相当快的速度缩减购债规模，”前日本央行审议委员水野温氏表示。

鉴于过去三年日本央行大规模购债已帮助推低日本公债收益率，市场参与者认为，如果日本央行持续以目前的速度购债，10年期日债收益率可能下降至远低于日本央行的目标。

日本央行发布声明后，10年期日本公债收益率短暂升至六个月高位0.005%，但周五跌回至负0.055%。

由于仍不清楚日本央行准备容忍公债收益率在近零水平附近波幅有多大，市场参与者将密切留意日本央行未来几周的购债操作，以评估该央行可接受的区间。

日本央行上周三表示，可能对自身购买日债设定收益率下限。

日本央行周一料将展开基于新政策框架的首度购债操作。

以下是计划中或可能发生的日本公债市场中值得关注的事件。

9月26日(一)

日本央行料进行购债操作，可能购买剩余期限为1-10年的公债

9月27日(二)

财务省进行五年期公债标售(5,000亿日圆)

9月28日(三)

日本央行料进行购债操作，可能购买剩余期限为5-40年的公债

9月29日(四)

日本财务省进行两年期公债标售(2.3万亿(兆)日圆)

9月30日(五)

日本央行料进行购债操作，可能购买剩余期限为1-5和10-40年的公债

日本央行将宣布10月购债操作计划(0800GMT)

10月4日(周二)

日本财务省进行10年期公债标售(2.4万亿日圆)

日本央行8月和9月购债操作如下：

公债剩余期限 每月购债次数 购买规模(亿日圆)

不到1年 2 700

1-3年 6 4,000

3-5年 6 4,200

5-10年 6 4,300

10-25年 5 2,000

超过25年 5 1,200

通胀保值债券 2 250

浮息债券 两个月一次 1,000

(完)

日本央行每月通常有10天进行购债操作，避开财务省进行公债标售的日期。