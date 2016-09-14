日本央行考虑将负利率政策作为未来放宽政策的主轴--日经新闻

路透东京9月14日 - 日经新闻周三报道，日本央行计划将具争议性的负利率政策作为未来货币宽松的主轴，在资产购买规模扩大濒临极限时，承诺考虑进一步下调利率。

该报未引述消息来源指出，央行可能提高其庞大公债购买计划的弹性，但仍将誓言以每年80万亿日圆(7,800亿美元)的速度扩大基础货币。

下周召开的利率决策会议上，该计划将是央行全面评估刺激方案的组成部分。刺激方案结合了负利率和大规模资产购买举措。

这样的改变将突显出央行内部对于政策选项愈来愈少的担忧，实施逾三年的购债计划已然令市场流动性枯竭，却未能推动通胀加速迈向2%目标。

日经报导称，日本央行下周会议是否真的会下调负利率，将取决于日圆走势和委员会对经济状况的辩论。

报道指出，通过将焦点转向负利率，如果美国升息步伐慢于预期导致日圆大涨，那么日本央行将有更多政策选项。

报道并称，日本央行在资产购买计划的基础上实施负利率，以努力推高物价。但此举未能解决日圆不受欢迎的涨势，而且招致金融机构的批评，因负利率挤压了它们本就微博的利润空间。

日本央行官员也愈发警惕负利率的成本。此举导致收益率曲线趋平的程度高于预期，并引发可能有损金融中介的担忧。

日本央行总裁黑田东彦曾称，央行在9月20-21日的利率政策全面评估中，将细察每种政策工具的利弊。

几位熟悉日本央行想法的消息人士表示，央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，包括如何降低中短期公债收益率，同时推高超长债收益率使其脱离过低水准。

日经新闻称，央行可能考虑减少购买到期时间超过25年的公债，以推高超长期公债收益率，并为金融机构提供更好的获利环境。

该报称，对较短期公债的购买将会相应增加，因一些人要求整体购债规模应保持目前水平。(完)