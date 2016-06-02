日央行审议委员佐藤健裕炮轰负利率 敦促修改政策架构

路透日本钏路6月2日 - 日本央行审议委员佐藤健裕批评央行的负利率政策会适得其反，并敦促日本央行采取一个更适合长期对抗通缩的政策架构。

佐藤健裕先前的工作为债券策略师，在拥有九名成员的政策委员会中，他于1月投票反对日本央行在大规模购债之外实施负利率。

他在周四表示，对银行超额准备金收费的概念已导致银行类股下滑，并损及家庭信心。

“对于负利率政策的经济影响，目前的看法存在分歧，这也加重了公众的担忧情绪，”佐藤健裕在对日本北部钏路地区商界领袖发表演说时表示，并称他对负利率将提高资本支出的观点表示怀疑。

日本2月初实施负利率未能提振股价或抑制日圆升值，国会议员批评该政策令市场感到困惑，而未起到安抚作用。

佐藤健裕表示，负利率损及日本银行体系，侵蚀金融机构本已缩窄的利润，可能甚至导致银行业者减少放贷。他是首位公开对负利率政策发表尖锐批评的日本央行决策者。

“我认为负利率政策具有收紧货币政策相同的效果，而非放松政策，”他表示，“当金融机构面对负利差时，他们有理由缩减资产负债表，而非扩张其规模。”

佐藤健裕的言论凸显出，若日本央行总裁黑田东彦未来提出进一步调降负利率，可能会面临阻力。

佐藤健裕重申，他认为日本央行应该将其2%通胀率目标视为具有弹性空间的长期目标，而非一个拘泥于达标最终期限的目标。

这意味着日本央行应该修改目前的大规模资产购置计划，该计划原为欲打消民众通缩心态的短期举措。

“目前的挑战在于将原本打算为短期提供解决方案的现行框架，改革为更适合长期持久战的框架，”他表示。

佐藤健裕表示，首先，日本央行在达成基础货币目标方面，应采取更具弹性的立场，不应坚持要“不计代价”达成其通胀目标。

“我认为可以把2%通胀目标作为中长期的目标。我预期达成该目标的道路将会相当漫长。”他表示。(完)