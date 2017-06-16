日本央行维持货币政策不变 对民间消费与海外经济体的看法更乐观（更新版）

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
（新增细节）
路透东京6月16日 - 日本央行周五维持货币政策不变，而且对民间消费和海外经济体的看法更加乐观，暗示该央行相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。
但熟悉央行想法的消息人士表示，在通胀率仍远低于2%的目标水准情况下，央行总裁黑田东彦可能会出言安抚市场，表示在缩减刺激举措方面仍将落后于美国联邦储备委员会(美联储/FED)。
“在就业和收入稳步改善的情况下，民间消费的韧性增强，”日本央行在政策声明中表示。
周五的政策声明比4月会议更加乐观，当时日本央行表示消费“具有韧性”。
正如市场的普遍预期，日本央行继续承诺引导短期利率目标在负0.1%，并将10年期日债收益率维持在零附近不变。
央行还维持承诺将以每年80万亿日圆(7,293.3亿美元)的速度购买债券。
日本央行承认新兴经济体的复苏迹象增多，称海外经济体“整体上持续以温和速度增长。”
相较4月，这次看法更为乐观，央行4月时表示新兴经济体略显疲弱。
日本央行维持对日本经济的整体评估不变，称经济正在转向温和扩张。
市场人士聚焦于央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开的记者会，以期找到触发央行在未来调高公债收益率目标的新线索。(完)
(编译 张涛/王琛；审校 李婷仪)
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