日本央行维持货币政策不变 对民间消费与海外经济体的看法更乐观（更新版）

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路透东京6月16日 - 日本央行周五维持货币政策不变，而且对民间消费和海外经济体的看法更加乐观，暗示该央行相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。

但熟悉央行想法的消息人士表示，在通胀率仍远低于2%的目标水准情况下，央行总裁黑田东彦可能会出言安抚市场，表示在缩减刺激举措方面仍将落后于美国联邦储备委员会(美联储/FED)。

“在就业和收入稳步改善的情况下，民间消费的韧性增强，”日本央行在政策声明中表示。

周五的政策声明比4月会议更加乐观，当时日本央行表示消费“具有韧性”。

正如市场的普遍预期，日本央行继续承诺引导短期利率目标在负0.1%，并将10年期日债收益率维持在零附近不变。

央行还维持承诺将以每年80万亿日圆(7,293.3亿美元)的速度购买债券。

日本央行承认新兴经济体的复苏迹象增多，称海外经济体“整体上持续以温和速度增长。”

相较4月，这次看法更为乐观，央行4月时表示新兴经济体略显疲弱。

日本央行维持对日本经济的整体评估不变，称经济正在转向温和扩张。

市场人士聚焦于央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开的记者会，以期找到触发央行在未来调高公债收益率目标的新线索。(完)