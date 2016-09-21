日本央行改革货币政策框架 引入收益率曲线目标（更新版）

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路透东京9月21日 - 日本央行周三大幅调整货币政策框架，将长期收益率目标加入到大规模的资产购买计划当中，并再次承诺将尽快达到2%的通胀率目标。

日本央行还表示，在维持超宽松货币政策的同时，将允许通胀率超过目标水准，这等于强化了之前的承诺，即保持政策宽松直至通胀率达标并稳定在该水平。

在周三结束的两日利率审议会议上，日本央行决定维持指标利率在负0.1%不变，该利率适用于金融机构存放在央行的部分超额准备金。

不过日本央行放弃了基础货币目标，改为采用“控制收益率曲线”，据此央行将买进长期公债以使得10年期公债收益率保持在当前的零水准附近。

日本央行还称，将继续购买长期公债，保证公债持有规模每年增加80万亿(兆)日圆。

日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会，对政策决定做出解释。

日本央行在宣布政策决定的声明中表示，根据新的政策框架，央行若要再度放松政策，会进一步调降负利率，调低长期利率目标，或扩大基础货币。新政策框架在当前量化质化宽松(QQE)政策的基础上加入了“控制收益率曲线”的目标。

“日本央行将寻求通过控制短期和长期利率来降低实质利率，长短期利率可能作为新政策框架的核心，”声明称。

根据QQE，日本央行一直以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币。但分析师表示，由于大规模购债导致流动性干涸，日本央行未来几年将难以购买到足够多的公债。

日本央行在1月决定在QQE之上加入负利率政策。(完)