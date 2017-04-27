焦点：日本央行维持政策不变 对经济看法为九年来最乐观

路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法为九年来最乐观，显示其对于海外需求增长将帮助维持出口带动的经济复苏有信心。

不过央行在季度预测检讨中，略微下调对本财年的通胀预测，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。

“通胀和增长预估，以及经济看法的上调，均符合市场预期，因此本次会议没有意外，”瑞穗证券首席经济分析师上野泰也表示。

“只要经济保持动能，日本央行至少到明年春天前都可能保持政策不变，届时黑田东彦的任期也将结束。”

央行总裁黑田东彦提醒市场，日本央行离退出大规模刺激政策还很远。

黑田东彦在政策会议后向记者表示，“我们预期通胀将加速升向2%，但目前通胀仍处于零附近。”

“讨论特定的退出策略将会在市场引起不必要的混淆，”他称。“进行这类辩论的前提是通胀达到2%。”

日本央行一如普遍预期，维持对金融机构存放在央行的超额准备金利率在负0.1%不变，并决定维持10年期公债收益率在零附近的目标不变。

日本央行在对长期经济及物价预估进行的季度评估中表示，“日本经济正转向温和扩张，”上月的评估则是经济“处于温和改善趋势”。

这是2008年3月以来日本央行首度用“扩张”一词，暗示该行深信复苏正在蓄积动能，且该行认为不需要额外刺激。

**通胀疑虑**

在季度评估中，日本央行对截至2018年3月这一财年的核心消费者通胀预估从1.5%调降至1.4%，指因服务和耐用品价格仍旧低迷。

日本央行还抱怨称，民众对于未来价格上涨的预期依然疲弱，没有加速的明确迹象。

但央行仍预期，通胀率将在截止2019年3月的财年触及2%，认为就业市场收紧将逐渐推高薪资。

很多分析师仍怀疑，通胀上升速度是否会像日本央行预测的那样快，因薪资增长缓慢让家庭不愿扩大支出。

“消费者价格增速约等于零，这样一来所有这些价格预估都显得太过乐观，”三菱日联摩根士丹利证券的资深市场分析师Shuji Tonouchi说。

“日本央行上调了对经济的评估，但原因更多在于海外需求。日本的就业市场紧张，但零售商还是想要降价。”(完)