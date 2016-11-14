焦点：日本央行货币刺激政策弹药渐尽 决策者转向财政刺激

路透东京11月14日 - 鉴于日本央行货币政策工具日益耗尽，以及美国总统当选人特朗普的政策存在不确定性，日本决策者开始把财政刺激看作是接下来为刺激经济成长最有可能采取的举措。

特朗普胜选引发的市场动荡让决策者感到不安，这也给议员们提供了赞成加大财政支出、支持自身立场的机会，首先可能采取的举措是今年再次追加预算。

日本央行新的货币政策目标是维持10年期公债收益率在零附近，从而有机会抑制长期融资成本，使其支出计划实际不承担利率成本。

“财政改革至关重要，但围绕日本经济的不确定性确实在增加。这就是采取有效财政政策非常重要的原因所在，”日本首相顾问柴山昌彦称。

“整体而言，低利率有助于实施财政政策。”

实际上，政府官员称，安倍晋三可能制定一个小规模的本财年第三笔追加预算，其中可能包括缓解经济受冲击的举措。

一位要求匿名的人士说，若市场震荡导致“全球经济停滞，则可能有理由增加财政支出。”

国会议员已经推迟日本财务省关于控制社会福利支出的努力。社会福利支出占政府总支出的三分之一，而且由于人口快速老龄化，这项支出每年都在增长。

美元兑日圆上周三低见101.19日圆，因特朗普赢得美国总统大选提振了投资者对避险日圆的买兴。不过之后对特朗普支出政策将推升通胀的憧憬促使美元反弹至约四个月高位。

政府官员强调，现在没有起草另一笔大规模财政支出方案、或采取“直升机撒钱”方式的计划。直升机撒钱即央行通过承购政府债券，直接为政府支出提供融资。

但如果市场震荡持续，并威胁到脆弱的经济复苏，则日本可能没有太多选择，只能依靠财政政策。分析师表示，特朗普的贸易保护主义立场，意味着美国基本不可能同意日本干预汇市来抑制日圆升势。

鉴于已经实行三年半的大规模货币刺激举措收效甚微，财政政策或许能更好地支持直接受全球贸易形势艰难影响到的经济领域。

**前方面临更多困难**

安倍曾多次表示，日本将坚守到2020年实现预算平衡的承诺，并控制该国债务。在安倍决定推迟上调消费税后，实现预算平衡的目标似乎越来越难以达成；而日本的债务目前是该国经济规模的两倍。

但他上周对其经济委员会表示，即便在推进财政改革的同时，政府也“必须留意支撑经济”。这表明他的优先要务将可能是通过增加支出来提振经济。

该委员会的民间成员--学者和商界高管，呼吁财政政策在复兴日本经济的过程中发挥更大的作用。

日本央行总裁黑田东彦也呼吁政府出台财政政策来强化央行的努力，其此前的仅靠货币政策就能击败通缩的观点发生转变，他周一再次敦促政府要有所作为。

“当央行提供宽松的金融条件时，政府积极主动地实行财政支出，这样就能产生协同效应，”他在名古屋对商界领袖表示。

“我们或许在将来看到所谓的政策组合拳带来的这种效果。”

安倍政府已经在利用央行9月启用的新政策框架，增加发行40年期公债，为民间基础设施项目提供资金。

超低利率也帮助限制日本庞大债务的融资成本。日本债务的资金成本占其96万亿日圆预算的四分之一。

政府在下个财年预算中为支付债务利息拨出24.6万亿日圆(2,300亿美元)，为四年低位，这是根据假定长期利率1.6%得出，比上一年低0.4个百分点。

政府官员指出，拜超低利率之赐，假定利率可能进一步降至约1.4%，那或可将支付债务利息的成本进一步削减近1万亿日圆。

分析师称，省下的经费可帮助安倍晋三编制追加预算，或是填补因推迟削减支出所录得的收入差额。

尽管美元反弹及股市上涨或让日本决策者略缓口气，但部分人士担忧缓解时间短暂。

“日圆疲软、跨太平洋伙伴关系协定(TPP)...这些支撑安倍经济学成功的基础，有可能因特朗普的当选而被搅乱。”NLI基础研究首席经济分析师Yasuhide Yajima指出。

“安倍晋三可能将编制第三份追加预算。但下一步呢？我怀疑他要怎么凑集资金来支应下年的又一套庞大刺激方案。”(完)