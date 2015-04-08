焦点：日本央行维持政策不变 委员木内登英独倡缩减购买资产计划

图为日本央行总部的国旗和交通信号灯。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京4月8日 - 日本央行周三维持货币政策不变，无视于通胀不兴；两年多来，日本央行誓言将带动经济脱离多年来的物价跌势。

尽管最先提出的通胀升温目标时点已经过去，但日本央行仍认为物价仍暂时受到油价偏低所打压，随着消费者和企业扩大支出，且经济进一步复苏，消费者物价将会逐步上升。

日本央行自2013年4月起卯足全力买进债券及其他资产，以每年扩大供应基础货币(亦即现金或存放在央行存款)80万亿(兆)日圆，其资产负债表扩张的幅度相当于澳洲整体经济。

但看来现在离在两年触及2%通胀目标尚远，这是该行承诺将果断带动经济脱离数十年来通缩及成长低迷窘境的一部分。

继央行符合外界预期决议按兵不动后，日本央行总裁黑田东彦仍坚持一贯的理念。

“物价趋势正稳步改善，”他在记者会中表示。

“在两年时间框架内尽快实现2%通胀目标的立场没有改变。”

黑田重申，经济产能闲置状况多已消失，民众预计物价将上扬，这种情况将在油价效应消退后浮现。

由于通胀停滞不前且消费者支出仍疲弱，部份市场人士原本揣测日本央行周三可能扩大宽松政策。

但市场预期央行可能仍将在4月30日开会时采取行动，这股预期心理帮助日经指数触及15年高位。

并不是所有日本央行的审议委员都对维持大规模资产购买计划的可行性深信不疑，更不用提扩大该计划了。

一些委员对扩张资产购买规模能否在很大程度上提振经济活动表示怀疑，他们的理由是资本支出并没有明显回升。

日本央行审议委员木内登英呼吁央行削减资产购买计划。他曾表示，担心大规模印钞计划可能会导致未来出现泡沫。

他提议央行每年将基础货币目标及公债购买规模各扩大45万亿日圆。8名委员反对他的提议，但有1名委员支持该提议。

金融市场聚焦4月30日那场日央行会议，届时政策委员会将审视长期经济预测，并可能进一步调降通胀预估。

**新时间表亦难以实现**

当日本央行于2013年4月推出刺激计划时，曾承诺要在约两年内达到2%的通胀率目标。

随着期限已过，日本央行持续每月买进约同样数量的政府公债。央行的资产负债表已扩大156万亿日圆(1.3万亿美元)。

日本央行曾声称，通过自身的资产购置举措，将推动家庭与企业支出，藉此使日本摆脱停滞。但经济复苏依旧偏弱，令人对该论调产生怀疑。

如今日本央行表示，通胀将在2016年3月本财年底左右时达到2%。但即便这样的时间框架，看来也有避重就轻之嫌，因为今年多数时间物价料将持平或下跌，受能源成本偏低与薪资成长温吞影响。

尽管为数不多，部分市场人士表示，如果消费者支出依然疲弱，令日本央行不得不调降对物价的乐观预估，那么央行可能在4月30日再度放松政策。

许多日本央行官员寄望薪资增长以及燃料价格偏低，能够促进消费，并协助至年底前提振通胀。

在前景充满不确定性的情况下，日本央行似乎不打算庆祝刺激举措实施两年。

一年前，当时通胀稳居于1%上方，黑田骄傲地对央行新进人员强调，“在期限前完成”工作的必要性。

黑田在上周的演说中未再提及“在期限前完成”字眼，他当时对央行新进人员表示，大家应该随时准备好纠正过去的错误。(完)

(编译 张明钧/龚芳/汪红英/陈宗琦；审校 李婷仪/白云/王洋)

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