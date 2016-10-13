焦点：日本央行下次会议料下调通胀率预测 或暂不放松政策--消息

路透东京10月13日 - 了解日本央行想法的消息人士表示，日本央行可能在季度评估报告中略微下调下一财年的通胀预估，但由于央行上月刚刚重新调整了政策框架，故预计近期不会放宽政策。

上述消息人士称，许多央行官员认为短时间内不必扩大刺激政策，包括在11月1日结束的两天政策会议上，除非日圆急涨危及到脆弱的经济复苏。

分析师称，由于采取了新的政策框架，日本央行应不急于宽松政策。新的政策框架以利率而不是基础货币为目标，对于实现2%通胀率目标的长期战斗而言更为合适。

日本央行审议委员原田泰周三对记者表示，消费者物价上涨的速度不像预期的那么快，这暗示央行在11月1日发布有关增长和通胀前景的季度报告时可能下调通胀率预测。

“目前就业市场整体上继续改善，或许没有必要进一步放宽政策。”原田泰说道。

日本央行总裁黑田东彦亦表示，他认为目前没不需要采取行动，但若通胀目标的实现受到威胁，央行时刻准备放宽政策。

据7月预估来看，日本央行预期在截至2017年3月的当前财年，核心消费通胀率将触及0.1%，随后一年将跳涨至1.7%。央行对2017财年的预估要远高于民间分析师预期的0.6%。

消息人士称，央行可能会略微调降对这两年的通胀预估，因日圆升值推低了进口成本，且消费者支出不振令企业迟迟未能上调商品价格。

“日本央行必须调降它的预估，因为同民间多数分析师的预期差得太远了，”瑞穗证券资深经济分析师Norio Miyagawa说道。

“日本央行愿意用更长的时间来实现通胀率目标，因此我预期央行不会进一步放宽政策。”

尽管三年半来央行大举印钞刺激经济，但家庭支出疲弱、油价下降、强势日圆压抑进口物价，这些因素导致通胀率距离日本央行2%的目标还较远。8月核心消费者物价指数(CPI)同比下降0.5%，且连降六个月。

由于日本央行大举资产购买计划都未能带来持续的通胀，其上月将政策目标由扩大货币基础转至利率。

日本央行自己的物价指标显示，扣除能源及生鲜食品成本的效应后，日本8月消费者物价较上年同期上涨0.4%，增幅低于7月的0.5%。

但消息人士称，油价反弹缓解了消费者通胀的下行压力，意味着即便日本央行调降物价预估，幅度也将相当小。

“日本央行不会就因为通胀预估温和下调就放宽政策，央行或许也希望储备日渐减少的政策弹药，以备日圆汇率大涨时用，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。

日本产经新闻周四报导称，日本央行可能将从4月开始财年的通胀率预估，从1.7%调降至略超过1%的水平。(完)