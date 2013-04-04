日本央行政策目标从利率转至基础货币 并将增加资产购买

* 央行政策目标从利率转至基础货币

* 两项购债计划合并，购买将针对所有期限日债

* 两年内把日债和ETF持有量增倍

* 决议得到一致通过

* 央行总裁定于0630GMT召开记者会

路透东京4月4日 - 日本央行周四震撼市场，宣布全面改革政策框架。央行将采用新的资产负债表目标，并承诺两年内将公债持有量增加一倍，以结束近20年的通缩困局。

在新总裁黑田东彦上任后的首次决策会议上，日本央行将货币政策目标从隔夜拆借利率转为基础货币。目前日本隔拆利率设在0-0.1%。

黑田东彦所推动的调整力度出乎预料，带动日圆走低，并推动10年期日本公债收益率(殖利率)降至10年以来最低。

“日本央行将进行货币市场操作，使基础货币将以每年约60至70万亿日圆(6,450-7,550亿美元)的幅度扩大，”日本央行在声明中称。

日本央行亦合并两个买债工具，即资产购买及放款计划与“rinban”买债市场操作，将购买各种天期公债，包括40年期。

日本央行表示，央行将回到无上限资产购买，平均每月买进逾7万亿(兆)日圆(750亿美元)长期公债，使央行的公债持有量余额以每年50万亿日圆的速度增加。

日本央行也将扩大购买上市交易基金(ETF)，一年购买量增加1万亿日圆，房地产信托基金(REIT)一年购买量扩大300亿日圆。

这些决议获得一致表决通过，成为黑田东彦以积极货币宽松达成2%通胀率目标的起点。

日本公债期货应声大涨，指标10年期公债收益率(殖利率)跌破0.5%，触及2003年6月以来最低。日圆由升转贬，兑美元跌至94.14日圆，央行宣布前为92.90，日股日经指数.N225扳回早盘跌幅。

**大出所料**

这是黑田东彦3月20日上任以来主持的首次政策会议，他一直迫切希望对前任央行总裁的谨慎做法进行“机制更迭”。

这被视为对黑田能力的巨大考验，看其能否带领央行实施非传统举措以达到2%的通胀率目标。由于日本首相安倍晋三敦促央行采取行动刺激经济，日本央行1月采用2%的新通胀率目标。

黑田东彦曾承诺“不惜一切代价”在两年内实现新通胀率目标。许多人认为这个期限太过激进。

他之前就表示，希望将央行两项不同的公债购买计划结合起来，以使货币政策更易理解，并让央行购买较长期公债变得更加容易。

投资者曾怀疑黑田在此次会议前是否有足够时间使政策委员会达成一致，因为部分委员对于将过多长期债券纳入资产负债表犹豫不决。

部分分析师也对印制更多钞票的解决办法表示怀疑。日本的基础货币已在3月达到纪录高位，但这并没能结束日本的通缩或拉高薪资水平。

安倍晋三周二表示，他没有必要要求日本央行“不惜一切代价”来实现通胀率目标，因为全球经济发展等影响物价的部分因素超出了日本央行的管辖范畴。(完)

(编译 王翔琼/蔡美珍/许娜; 审校 隋芬/高琦)

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