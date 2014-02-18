日本央行维持货币政策不变 关注央行总裁对风险的看法

2014年1月22日在东京拍到的一名男子走过日本央行大楼。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京2月18日 -周二日本央行维持宽松的货币政策不变，并重申对经济的乐观看法，未受近期经济增长势头减弱迹象影响，并暗示或需要一段时间才会采取更多刺激措施。

这份决议符合市场广泛预期，引发日圆短暂反弹。因周一公布的国内生产总值(GDP)数据疲软，一些投资者押注该数据或促使央行采取行动，而决议公布后，这部分投资者平仓。

市场静待央行总裁黑田东彦的会后新闻发布会，以察是否个人消费疲软的迹象会促使央行再次放宽政策。

一如预期，日本央行维持扩大货币基础的承诺，每年扩大幅度为60-70万亿日圆(5,890-6,870亿美元)

日本央行维持对于日本经济温和复苏的评估，表明其仍相信日本能抵挡住4月起上调消费税带来的冲击。

“日本央行原本就预期上调消费税后经济将立刻萎缩，所以这不构成进一步放松政策的基础，”三井住友资产管理的资深分析师HiroakiMuto说。

日本央行还决定将于3月底到期的三项特别贷款工具延长一年。这些贷款工具旨在推动资金从银行流向借款人。

央行将把透过多种贷款工具向金融机构提供的资金规模提高一倍，冀望他们能增加信贷，而不只是坐拥现金。

**乐观基调维持完好？**

周一公布的日本第四季国内生产总值(GDP)数据弱于预期，市场本来期望家庭赶在4月增税前的突击消费能帮助缓冲疲弱出口增长的影响，但看来希望落空。

部分分析师称，虽然日本央行无意立即采取行动，但是如果更多证据显示个人消费正在失去动能，市场要求进一步出台刺激措施的压力可能在未来几个月增强。

市场正关注黑田东彦是否会坚持其上月提出的观点，即随着物价稳步上涨和海外经济体逐步复苏，目前不需要进一步放宽政策。

自去年4月密集推出一系列刺激措施后，日本央行一直在政策上按兵不动。日本央行承诺通过大规模购债，在约两年时间里将通胀推升至2%，以帮助日本摆脱长达15年的通缩。

第四季GDP数据疲软，或许会令央行九人委员会的悲观派占得上风，他们担心上调消费税对家庭支出的损害可能大于预期，也担心美国增长强劲程度也许不够弥补新兴亚洲市场对日本产品的疲软需求。

不过其他成员，包括黑田东彦和两位副总裁，都已经表示经济暂时减速不足以说明应该进一步放宽政策。(完)

(编译 田建华/艾茂林/朱晓军；审校 张荻/高琦/白云)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。