焦点：日本央行维持货币政策不变 略微上调对经济状况的评估

路透东京5月22日 - 日本央行周五维持其大规模货币刺激措施不变，并小幅上调对经济状况的评估，未受第一季度国内生产总值(GDP)数据影响。该数据表明日本经济复苏势头喜忧参半。

日本央行还上调了对民间消费和房屋投资的评估，突显出该央行坚信经济已摆脱去年上调消费税带来的冲击。

日本央行总裁黑田东彦随后将召开记者会，他可能会在会上强调，日本正处在实现央行通胀目标的轨道上，从而暗示央行近期不会进一步放松货币政策。

一如预期，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿日圆(6,610亿美元)基础货币。

“日本经济持续温和复苏，”央行在决议声明中称。这比上月的看法略微乐观一些，当时央行称经济持续温和复苏“趋势”。

日本央行亦上修对民间消费和楼市投资的评估，指称民间消费“坚挺”，而楼市投资“正在触底，有一些回升迹象。”

央行上月称消费坚挺，但有些疲弱，楼市投资似乎正在触底。

周三公布的数据显示，日本1-3月当季的GDP环比年率为成长2.4%，是一年来最快增速，这个迹象表明日本正稳步走出去年的衰退。

但这个经济成长主要是受库存推动，与此同时，出口、民间消费和资本支出的增长依然很微弱，无法让分析师们信服日本经济复苏正在积聚动能。

分析师表示，增长迹象或许依旧会让日本央行决策者坚持他们的观点，即日本经济得益于消费和出口的逐步上升，正在稳步复苏。

央行总裁黑田东彦料将重申，日本通胀率有望在2016财年上半年达到2%的目标。

市场关注黑田东彦将怎样评估GDP数据，以及如何为他的刺激举措辩护。事实上，央行的量化宽松政策已经招致很多批评，因未能提振通胀预期。

日本央行上月推迟实现物价目标的时间，获得一些喘息的空间。但此举也令该央行的可信度打上折扣，自从2013年4月实施刺激计划以来，该行曾信誓旦旦要在“两年左右”时间内达成其物价目标。

黑田东彦曾表示，有信心该刺激计划能成功让经济逐步达到物价目标。不过市场并不相信，一项路透调查访问的多数分析师押注央行10月将进一步放松政策。(完)

(编译 汪红英/艾茂林/高琦/刘秀红；审校 王洋/陈宗琦/龚芳/张荻/李婷仪)

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