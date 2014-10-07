日本央行维持政策不变 警告工业生产疲弱

2014年10月7日在东京商业区一处餐馆外拍到的图片。 REUTERS/Yuya Shino

* 外界预料政策不会改变；开始争论新的预测

* 日本央行调降对工业生产的看法，因消费税上调冲击经济

* 央行委员白井早由里称通胀预期变平

* 央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会

路透东京10月7日 - 日本央行周二维持货币政策不变，但下修对工业生产的评估。各种迹象显示，4月上调消费税对经济的打击程度较预期严重。

决策者坚持其看法，称不需进一步放宽货币政策，日本经济将恢复温和复苏，并在明年实现央行的2%通胀目标。但央行也承认，消费支出疲弱正在打击产出与企业信心。

央行总裁黑田东彦今日稍早仍维持上述乐观看法，对国会表示经济仍然保持良性循环，家庭与企业因收入增长而增加支出。

但他警告经济增长面临潜在风险，并再次强调如果经济表现和物价低于预测，央行准备进一步放宽货币政策。

“(上调消费税)对经济的冲击的确被延长了。恶劣的夏季天气也有影响，”黑田东彦对国会表示。

日本央行周二的政策会议被打断，因为黑田东彦中途被请去国会接受议员问话，这种情况很罕见，只在1998年9月出现过。

大规模的货币和财政刺激措施，亦即首相安倍晋三实施的经济战略中的前两支“箭”，已经通过提振股价和削弱日圆帮助提高了企业信心。安倍经济学的宗旨之一是要结束日本持续了15年的通缩局面。

但安倍经济学的第三支箭，旨在提振日本长期经济潜力的成长战略却让市场感到失望，外加一连串疲弱的经济数据，都让人怀疑振兴日本经济的努力能否取得长期成功。

“日本经济继续保持温和复苏的趋势，但在消费税上调后生产有些疲弱...”日本央行在会后声明中说。

这不同于上月的声明，当时央行表示经济“继续保持温和增长趋势，尽管4月加税的影响仍然存在”。

市场将关注黑田东彦稍后的记者会，看他如何评价上述经济展望面临的风险。最近的数据显示，继4月消费税从5%上调至8%之后，日本经济可能已进入温和衰退。

一如预期，日本央行一致通过保持透过购买政府公债和风险资产，以每年60-70万亿日圆的规模增加基础货币的承诺。

继8月工业生产大幅意外下降之后，央行调降对工业生产的评估，称近期工业生产显示出疲软，部分因为库存调整。央行上月的看法是，产出的趋势是继续增长，尽管有些疲弱之处。

日本央行称，4月上调消费税的冲击，也阻碍企业信心改善。

央行声明称通胀预期整体在上升，但政策委员会审议委员白井早由里表示反对。声明显示，她称近期更多指标显示通胀预期变得平稳。

分析师称，黑田东彦在记者会上可能暗示，只要维持激励举措，就足以达到通胀目标，除非有强烈迹象显示日本将陷入长期衰退。

日本央行在去年4月祭出大规模激励举措后，一直维持政策不变。当时央行承诺通过大量购买资产，在两年左右达到2%的目标。

但若经济持续疲软，央行可能再次面临扩大激励举措的压力。安倍料在年底前决定，是否在2015年10月进一步上调消费税至10%。

当被问及明年是否会继续上调消费税时，安倍晋三周一对国会表示， “4-6月经济增长萎缩在意料之中，关键在于第三季是否能强劲反弹。”

本次政策会议上的讨论将奠定10月31日下次会议的基础，届时央行货币政策审议委员们将公布最新的季度经济和物价预测。

了解日本央行想法的消息人士称，由于复苏出现延迟迹象，他们很可能将1.0%的本财年经济增长预估砍去一半。

这仍比路透调查访问的分析师们平均预测的增长0.3%要乐观得多。

但上述消息人士表示，日本央行还不打算下调通胀预估，因为担心这会让市场认为央行对明年实现物价目标没有信心，并助推对央行很快将宽松政策的臆测。(完)

(编译 张涛/白云/王丽鑫/李春喜; 审校 高琦)

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