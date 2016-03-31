焦点：持异议者离任后 日本央行容易陷入团体迷思

2013年2月28日，东京，一束光打在日元纸币上。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京3月31日 - 日本央行政策委员会不久将会出现两个空缺，补齐之后，该委员会将更加顺从央行总裁黑田东彦的意见。批评者表示，这可能妨碍对其具有争议性的政策的辩论，并导致央行可能屈服于政府压力为公共债务提供融资。

黑田东彦暗示准备扩大规模已经非常庞大的资产购买计划，或者把负利率进一步降至更低水平。官员们担心，在这种情况下，一个意见更加一致的政策委员会可能漠视市场扭曲等陷阱，以及不断增大的退出策略风险。

继每年以高达80万亿日圆(7,100亿美元)的速度印钞持续近三年之后，日本央行1月采取了前所未有的行动，对金融机构存放在央行的部分资金实施负的存款利率，以避免旨在刺激日本摆脱20年通缩与经济停滞局面的努力沦为失败。

黑田东彦的激进政策，经常以微弱多数得到央行政策委员会的通过。该委员会由央行总裁、两名副总裁和六名来自学术界、市场、银行业及非金融企业的审议委员组成。尽管规模巨大，但黑田东彦的印钞(即量化宽松)政策的效力却不断下降。

“当货币政策挑战极限时，对每一步的利弊都应当有充分的讨论，”据一位熟悉日本央行想法的消息人士称，“为了做到这一点，有一个存在不同观点的团体会更好。”

自2013年任命黑田东彦担任央行总裁后，日本首相安倍晋三逐步对政策委员会进行调整，使之更倾向于支持黑田东彦的宽松货币政策。

去年有两名意见摇摆的委员被支持黑田东彦政策的人士所取代，不过黑田东彦的负利率政策也仅以5比4的投票结果通过。

今年4月政策委员会将再次发生有利于黑田东彦的变化，届时倡导通货再膨胀政策的樱井真将取代学者出身的白井早由里，后者是在1月会议上投反对票的四位审议委员之一。

据了解选拔过程的人士表示，日本政府可能还会用支持刺激政策的人选替换掉石田浩二。石田浩二曾为商业银行界人士，也在1月会议上投了反对票。他的任期将于6月结束。

这让曾经当过市场分析师的审议委员佐藤健裕和木内登英成为仅有的直言反对者，不过他们也将在明年7月退出政策委员会。

**“沉睡的委员会”**

一些人说，他们担心回到1998年以前的情况，当时日本央行的政策委员会被内部人士称作“沉睡的委员会”，政府对政策有决定性影响，委员会例行公事地批准由央行官僚拟定、央行总裁提交的计划。

“日本央行就是想法相同的官僚组成的集合体，政策委员会是其与外界互动的为数不多的渠道之一，”前日本央行官员、现任第一生命经济研究所主任研究员的熊野英生表示。

“尊重少数观点以及委员会内部多元化，有助于防止日本央行朝着一个方向走得太远，”他说。

日本在1980年代就得到过教训，当时政策委员会和总裁屈从于政治压力，推迟收紧货币政策，放任资产泡沫形成。

自1998年允许日本央行对政府保持独立性的法律生效后，政策委员会成为日本央行最高决策机构，而且经常出现意见分歧的投票结果。持异见者有时会联合做出相反的提议，不过他们的几项建议后来成为了官方政策。

一些官员称，1月对负利率政策带来的风险缺少争论，可能已经埋下政策混乱的种子，如果政策委员会持异见者越来越少，情况可能也越来越糟糕。

做出负利率政策的那次会议记录显示，鲜有迹象显示政策委员会讨论了负利率政策可能对金融机构利润产生的影响，或者讨论官员提出的扩大QE的其他方案。

日本央行拒绝置评。

“你可以用经济模型谈论抽象的传导渠道。但真正需要的是切合实际的讨论，探讨每项政策举措对企业、银行、和家庭的影响，”与现任央行决策者关系密切的一位前审议委员表示。

“没有这些，央行就会很容易失去可信度。”

日本通胀和货币宽松对比图表： link.reuters.com/fef93w

日本央行不断攀升的公债持仓图表： tmsnrt.rs/1XOJUVV

(完)