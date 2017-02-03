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国际财经 | 2017年 2月 3日 星期五 13:14 BJT

黑田东彦称日央行将继续实施强有力的宽松措施以实现物价目标

路透东京2月3日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，日本央行将继续实施“强有力的”货币宽松举措，以促使通胀率加速升向2%的目标水平。他称，当前状况离实现该目标还有一段距离。

黑田东彦对议会表示，日本央行的货币政策不以政府债务融资为目标。(完)

(编译 王兴亚；审校 刘秀红)

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