需要等“几个月”观察刺激政策效果--日本央行总裁

路透法兰克福5月11日 - 日本央行总裁黑田东彦在周三发表的采访中表示，该央行需要再等待几个月以观察刺激政策对经济的影响。他补充说，如有必要，央行可能进一步采取政策宽松。

他的讲话也许暗示，日本央行可能不会很快再度放宽政策。接连三年来日本央行不断采取积极举措，试图振兴本国经济。

“我们不得不等上几个月，观察(宽松政策)在实体经济中的效果，”黑田东彦对德国股市日报说。

“我们必须有一点耐心。我们将密切观察一切情况。但再强调一遍，正面的通胀趋势绝对没有改变。”

日本央行在4月会议上决定按兵不动，且市场将日圆推升至18个月高位，令怀疑者更加认为，央行政策试验已经结束。

黑田对此予以反驳，称央行在必要时还可以做很多。

“我们可以在量化宽松、质化宽松、负利率这三个方面行动，”黑田称。“如果我们认为有必要，还是可以大幅放松货币政策。”(完)