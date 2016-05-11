需要等“几个月”观察刺激政策效果--日本央行总裁

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福5月11日 - 日本央行总裁黑田东彦在周三发表的采访中表示，该央行需要再等待几个月以观察刺激政策对经济的影响。他补充说，如有必要，央行可能进一步采取政策宽松。
他的讲话也许暗示，日本央行可能不会很快再度放宽政策。接连三年来日本央行不断采取积极举措，试图振兴本国经济。
“我们不得不等上几个月，观察(宽松政策)在实体经济中的效果，”黑田东彦对德国股市日报说。
“我们必须有一点耐心。我们将密切观察一切情况。但再强调一遍，正面的通胀趋势绝对没有改变。”
日本央行在4月会议上决定按兵不动，且市场将日圆推升至18个月高位，令怀疑者更加认为，央行政策试验已经结束。
黑田对此予以反驳，称央行在必要时还可以做很多。
“我们可以在量化宽松、质化宽松、负利率这三个方面行动，”黑田称。“如果我们认为有必要，还是可以大幅放松货币政策。”(完)
(编译 郑茵/王丽鑫；审校 许娜/徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。