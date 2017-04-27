日本央行维持政策不变 对经济看法更为乐观（更新版）

路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。

不过央行在季度预测检讨中，略微下调对本财年的通胀预测，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。

分析师表示，在0630GMT的记者会上，日本央行总裁黑田东彦料将提醒市场，该行要退出大规模刺激政策还有些时日。

日本央行在对长期经济及物价预估进行的季度评估中表示，“日本经济正转向温和扩张。”

此一评估较上月以及1月发布的上次季度报告都更为乐观，当时央行称经济“处于温和改善趋势”。

日本央行一如普遍预期，维持对金融机构存放在央行的超额准备金利率在负0.1%不变。

该央行在周四结束的为期两天的会议上，还决定维持10年期公债收益率在零附近的目标不变。

在季度评估中，日本央行对截至2018年3月这一财年的核心消费者通胀预估从1.5%调降至1.4%。

日本央行预测，通胀率在接下来的一年会加速攀升至1.7%，在2019财年将触及1.9%。

日本央行维持通胀率将在2018财年前后触及2%的预估。

日本经济显示出复苏迹象，3月出口以逾两年来最快速度增长，制造业信心亦触及10年前全球金融危机以来的最高水平。

但2月核心消费者物价同比仅上升0.2%，因民间消费疲弱导致企业不敢涨价。

尽管在部署非传统刺激工具方面日本央行是先锋，但在撤出货币支持举措方面可能落后于其他国家。

美国联邦储备委员会(美联储，FED)已启动加息进程，欧洲央行可能在6月会议上传递有关削减刺激措施的信号。

路透访问的分析师大多预计日本央行下一步举动会是收紧货币政策，不过许多分析师认为最早要到明年才会收紧。

由于三年多的大规模资产购买计划未能加速通胀上升，日本央行在去年9月调整了政策框架，以抑制长期利率。(完)